Dodik: Srpska se stalno razvija u gotovo nemogućim uslovima

LAKTAŠI - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da se Srpska stalno razvija u gotovo nemogućim okolnostima i uprkos stalnim pritiscima, uključujući i konstantne priče i galamu opozicionara da je u Republici sve loše.

Dodik je naglasio da u Republici Srpskoj može da se radi i pristojno živi, kao i da on razumije konstruktivne kritike, ali ne i stalna jadikovanja opozicije.

On je rekao da se širom Srpske mogu vidjeti pozitivni projekti.

"Volio bih da je naše društvo bogatije, ali ono se stalno razvija u gotovo nemogućim okolnostima, političkim i društvenim. Razvija se i uprkos stalnim pritiscima na organe koji donose odluke. Dakle, razvojna komponenta u BiH se sprečava, a ne podržava", dodao je Dodik.

On je istakao da je na planu razvoja Srpske zadovoljan kao predsjednik, s obzirom da je stanje u Republici stabilno i kada je riječ o budžetu.

"Penzije se isplaćuju ranije, kao i socijalna davanja. Dovoljno je novca u budžetu da se izmire sve obaveze. Odgovorno tvrdim da Srpske nema izazove i da će uspješno rješavati sve što je potrebno", rekao je Dodik.

On je dodao da iza političara jedino ostaju uspješno realizovani projekti.

Dodik je naveo da opozicija u Srpskoj stalno gleda "crno", i da im je opet kriv on i za njihov najnoviji raskol.

"Nisam radostan uopšte zbog toga što se kod njih dešava, jer bih volio patriotsku i odgovornu opoziciju koja razumije mjeru borbe za pozicije... Ako danas imamo glavnu borbu vezano za očuvanje imovine Srpske, onda bi tu trebalo da bude opozicija, a nije. Ako je naša glavna borba za očuvanje legitimiteta Dejtonskog sporazuma, onda bi oni trebalo da budu na tom fonu, a ne da prihvataju nelegitimnog Kristijana Šmita, s njim se druže i govore da je dobrodošao", rekao je Dodik.

On je dodao da je neprihvatljivo i da opozicija u Republici Srpskoj potencira sankcije prema Rusiji, iako one sa strane BiH nisu uvedene zahvaljujući ljudima iz Srpske.

"Zahvaljujući nama, BiH nije na neprijateljskoj listi zemalja kada je riječ o Rusiji", naglasio je Dodik.

On je rekao da o tome govori i ponašanje nekih od ključnih ljudi EU, poput visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozepa Borelja, koji stalno pita ljude iz rukovodstva Srpske na nivou BiH kada će uvesti Rusiji sankcije.

Dodik je napomenuo da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao da se naredne godine isti dan otvori dionica auto-puta od Kuzmina u Srbiji do mosta na Rači, pa do Bijeljine.

"To je nama prioritet, a opozicionari poput lidera PDP-a Branislava Borenovića i drugih neka se raspadaju koliko hoće. Mi tu moramo da uspijemo i poslije Vaksrsa ćemo razgovarati kako to operativno i zajedno uraditi, a sve da pokažemo da je to komunikacijski i integracioni projekat društvenog, ekonomskog života, pa i povezivanja naroda", istakao je Dodik.