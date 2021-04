Dodik: Srpska sposobna da organizuje zdravstveni sektor, ali i Ekonomiju

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je u intervjuu Srni da Republika Srpska, uprkos svim izazovima koje nosi pandemija virusa korona, uspijeva da zaštiti zdravlje svoje građane, sačuva privredu i radi na realizaciji novih investiconih projekata.

Dodik je istakao da je u ovom vremenu pandemije najvažnije zaštiti ljude od širenja virusa, ali i očuvati ekonomiju.

"U prva dva kruga smo bili uspješni i vjerujem da možemo i sada da zaustavimo širenje virusa u okvirima mogućeg. Moramo i dalje biti svjesni prisustva pandemije i pridržavati se mjera, te, stoga, apelujem na građane da se što manje kreću i da drže distancu", rekao je Dodik.

On je istakao da je Srpska uspjela da obezbijedi određen broj vakcina i da je počela vakcinacija osoba starijih od 65 godina, a da će uskoro krenuti i vakcinacija ljudi koji se bave određenom djelatnošću, kao što su policajci i prosvjetni radnici.

"Vjerujemo da ćemo do kraja ljeta uspjeti da obezbijedimo vakcinu svima koji žele da se vakcinišu i to će biti momenat kada ćemo moći da popustimo sa mjerama, kao što je to slučaj u Izraelu", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je suvišno ponavljati da je pandmemija pogodila cijeli svijet i da nije izuzetak ni Republika Srpska, koja se trudila da što više očuva aktivnosti u društvenoj zajednici i zato nisu uvođene rigorozne mjere, iako je bilo razloga da se učine takve stvari.

Dodik je rekao da je jasno da virus ne šeta sam, nego da ga prenose ljudi, a da mnogi nisu ni svjesni da možda baš oni šire zarazu.

"Tek kada se pojave simptomi svjesni su gdje se nalaze. Jedan sam od onih koji su prošli to sve i zato uopšte nije ugodno, a i nakon tri mjeseca još uvijek osjećam posljedice, brže se umaram nego ranije, a kondiciju koju sam imao još nisam vratio", rekao je Dodik i zamolio građane da budu odgovorni i poštuju preporučene mjere, jer samo zajedno i odogovornim ponašanjem možemo izaći iz ove pandemije.

Navodeći da pandemija ostavlja velike posljedice i na privredu, Dodik je podsjetio da je i u ranijim fazama rečeno da će se pomoći privrednicima koji su zbog mjera bili ugroženi u poslovanju.

"To smo i učinili u prišloj godini, a uradićemo i ovaj put, shodno našim mogućnostima. Društvo je već iscrpljeno, kao i javni računi, sa stanovišta da mogu da pomognu maksimalno, ali ćemo pomoći koliko možemo i ugostiteljima i svima drugima koji su morali da obustave rad zbog pandemije", naglasio je Dodik.

On je rekao da je Republika Srpska prihvatila da plati doprinose za zaposlene, a s obzirom na to da je produžen period obustave rada pojedinih privrednika, Vlada će preuzeti na sebe i isplatu jednog dijela plate.

Poslije Srbije, Srpska ima najmanji pad bruto domaćeg proizvoda u regionu

Govoreći o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da pokazatelji kretanja bruto domaćeg proizvoda /BDP/ u prošloj godini, koji još nisu kompletni, pokazuju da je pad BDP-a nešto niži nego što je to ranije kalkulisano.

"On iznosi minus 2,8 odsto što govori da smo, poslije Srbije, imali najmanji pad u region. U tom pogledu, kombinacija svih tih mjera zaštite od pandemije, kao i potreba da se održi privredna aktivnost, bili su fokus našeg odlučivanja šta učiniti i kako raditi", nlasio je Dodik.

On očekuje da će Srpska ove godine, na osnovu investicija koje su u planu da se pokrenu u raznim oblastima, imati mnogo bolje ekonomske pokazatelje, te da će se BDP vratiti na pozitivne vrijednosti, a počeće i saniranje posljedica epidemije u ekonomiji.

"Vjerujem da ćemo ukupnu našu produkciju povećati i dosegnuti čak do stope od 3,5 odsto u plusu", rekao je Dodik i izrazio uvjerenje da će se putem daljeg proširenja i izgradnje auto-puteva i određenih objekata povećati društvena produkcija u Srpskoj.

"Drago mi je i što mogu da najavim da će uskoro početi pripremni radovi na izgradnji Hidrecentrale Buk Bijela, koju gradimo zajedno sa Srbijom, jer je Vlada Srbije prošle sedmice dala saglasnost da Elektroprivreda Srbije, zajedno sa našom Elektroprivredom Srpske, kroz preduzeće koje su zajedno formirali, otpočne pripremne radove na tim elektranama", naglasio je Dodik.

On je napomenuo da se radi i na drugim aktivnostima, kao što je auto-put od Rače do Bijeljine.

"Boraveći nedavno u Turskoj, učinili smo odrđene pomake u realizaciji tog projekta, jer tamošnja kompanija, koja već izvodi radove od Rače do Kuzmina, nastaviće da radi shodno onome što Turska određuje, te bismo u naredna dva mjeseca mogli početi izgradnju ovog auto-puta", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

Prema njegovim riječima, završena je i procedura izbora izvođača radova u vezi sa izgradnjom obilaznice oko Doboja, čija je vrijednost oko 170 miliona evra, te će ovog ljeta biti intenzivirani radovi na njenoj izgradnji, odnosno dijela auto-puta od entitetske linije iznad Doboja, pa do Johovca, te spoja sa auto-putem Banjaluka-Doboj.

"Da nije bilo ove pandemije sve bi to išlo mnogo brže. Svakako da nismo stali sa ovim aktivnostima i vjerujemo da se u narednih pet godina može spojiti auto-put od Doboja do Rače, koji bi bio žila kucavica našeg drumskog saobraćaja", istakao je Dodik.

On je napomenuo da se investicije, s ciljem očuvanja ekonomskog života, manje primjećuju u javnosti i da je to razumljivo zbog pandemije i posljedica koje ostavlja po zdravlje.

"Veoma je teško bilo u ovo vrijeme održavati efikasan zdravstveni sistem i posebno sam ponosan na činjenicu da nismo imali zastoja il blokada u tom sektoru. Zdravstveni radnici su veoma angažovani i premoreni, ali čine sve da budu na usluzi svakom pacijentu, u šta sam se i sam mogao uvjeriti", rekao je Dodik.

Zdravstveni sektor na visini zadatka

On je rekao da se Republika Srpska pokazala sposobnom da organizuje zdravstveni sektor, ali i svoju ekonomiju. "Kao što se može vidjeti, jedini smo u BiH koji smo uspjeli na komercijalnoj osnovi da nabavimo vakcine i da one u kontinuitetu stižu, kako bismo mogli da vakcinišemo sve one koji to žele", rekao je Dodik.

On je podsjetio da se Republika Srpska i ranije opredijelila za modernizaciju bolničkih kapaciteta, te je izgradila nekoliko novih bolnica, kao što su bolnice u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Nevesinju, ušla u rekonstrukciju bolnice Gradiška i Zvornik, a trenutno je u izgradnji nova bolnica u Doboju, dok je plan da se ove godine počne sa izgradnjom nove bolnice u Trebinju.

"To nam je omogućilo da spremno dočekamo pandemiju i da nemamo zagušenje u smislu obavljanja osnovnih djelatnosti u zdravstvenom sektoru", rekao je Dodik.

"Mogu da potvrdim da je naš zdravstveni sektor perfektno reagovao u ovom periodu i da se održava na bazi entuzijazma koji ljudi imaju i podrške koju javna vlast daje njegovom funkcionisanju", naglasio je Dodik.

Govoreći o nabavci vakcina proti virusa korona, Dodik je naveo da je očigledno da je se globalnom nivou vodi vakcinski rat.

On je dodao da su SAD aktivirale član Ustava, koji govori da u periodu ratnih opasnosti američka privreda ne može ništa da isporučuje drugim privredama u okruženju, te su to iskoristili da spriječe isporuku vakcina.

"Slično imamo i u Evropi, jer je predsjednik Evropske komisije rekla da Evropa neće moći doznačiti vakcine manjim zemljama. To nam je bila jasna poruka, narodski rečeno `u se i u svoje kljuse`, te smo zahvaljujući dobrim vezama u Rusiji i Kini pokušali da određenu količinu vakcina rezervišemo za Srpsku", rekao je Dodik.

On je napomenuo i da je Republika Srpska prihvatila da učestvuje u nabavci vakcina kroz "Kovaks" na nivou BiH, te da je mimo Federacije BiH uplatila 6,2 miliona dolara za vakcine, ali je, nažalost, od 400.000 doza stiglo tek od 14.000 do 15.000.

"Sada imamo famozni PIK, koji se u Sarajevu sastaje i drži nama političarima lekcije šta treba da radimo i da se usmjerimo na borbu protiv pandemije, a ne žele da kažu da smo mi njima uplatili vakcine koje ne dobijamo jer se oni nisu pokazali nimalo solidarno", rekao je Dodik i zaključio da je degutantno da drže lekcije po tom, ali i svakom drugom pitanju.

On je nave da je PIK samo organizovana grupa zemalja, koja misli da upravlja BiH. "Ali, sve što su uradili i dali podršku visokom predstavniku pokazalo se lošim i nemogućim za BiH, te je dovelo na poziciju potpunog raspada i nefunkcionisanja. Sada su se ponovo javili neki koji ukazuju šta mi treba da radimo", rekao je Dodik.

Gradonačelnik Banjaluke radi na ličnoj promociji, nikada mu nije bila opcija briga o građanima

Na pitanje da prokomentariše aktuelna dešavanja u Banjaluci i odnos gradonačelnika Draška Stanivukovića prema odbornicima i skupštinskoj većini, Dodik je rekao da namjera Stanivukovićeve opcije očigledno nikada nije bila da se bavi pitanjima građanima, već samo ličnom promocijom.

"On je na prevaru dobio podršku nekih građana u Banjaluci i sada ti građani vide da on nikada ozbiljno nije mislio da bude gradonačelnik. NJemu je ta pozicija trebalo da posluži za neke dalje političke borbe i on žrtvuje Banjaluku, dovodi je do propasti u situaciji kada treba da se riješavaju određena važna pitanja. Nažalost, građani Banjaluke će to vidjeti na jedan najdirektniji način, imajući u vidu nedoraslo ponašanje gradonačelnika i situaciju u kojoj se ne uvažava ni praksa u institucijama, nego se samo radi na ličnoj promociji i onome što može da bude atraktivno samo u jednom trenutku ali time se ne rješavaju problemi života i grada", istakao je Dodik, koji je predsjednik SNSD-a.

On je podsjetio da je SNSD upravljao Banjalukom u smislu gradonačelnika od 1998. godine i grad nikada nije imao probleme. "Logično je da sada kada imate takvo političko nedonošče na čelu grada da imate probleme, jer on smatra da sve što postoji u gradu treba da bude usmjereno i podređeno samo njemu. Kao mezimac u porodici koji je vaspitan tako da sve što poželi mora da ima, on misli da tako ide i u javnom životu. Naravno, da to ne ide tako", rekao je Dodik.

On je naglasio da stvari treba ozbiljno posmatrati i prihvatiti realnost.

"Mi iz SNSD smo rekli pobijedio je gradonačelnik, sad idemo da radimo, dok on nikada nije rekao pobijedili su neki ljudi koji imaju skupštinsku većinu. Mora da se zna šta je skupštinska većina u gradu i šta je odbornik. Gradonačelnik ponižava odbornike, kaže `Neka razgovaraju sa mojom sekretaricom, a ne sa mnom`, a u pokušaju da to izdigne na veći nivo on poziva na neke sastanke sa mnom, sa organima SNSD-a, kao da svi treba da trče njemu na noge kako bi spriječili njegov bijes", rekao je Dodik.

On je rekao da Stanivuković hoće da radi samo ono što on misli da treba, ali da tako ne ide u politici.

"Relanost je da u skupštini imate odbornike koji su birani isto kao i gradonačelnik na izborima i oni moraju da se uvažavaju. To što gradonačelnik ne uvažava svoje odbornike i želi da oni rade kako on hoće, pokazuje neke druge namjere. Isti slučaj imamo u Bijeljini. Gradonačelnik Bijeljine mora da zna da postoji skupština i samo onaj budžet koji usvoji Skupština je budžet i samo on važi. Skupština odlučuje o budžetu, donosi odluke, regulacione planove i slično. Gradonačelnik treba da radi sa većinom a ne da se ljuti i napušta sjednice. Gdje to ima? Šta očekuje da mu BN napravi atmosferu da je on u pravu, naravno da neće", istakao je Dodik.

Podsjetivši da je Stanivuković na sve načine pokušavao da omalovaži SNSD i ismijava sve što je prethodna gradska vlast radila u Banjaluci, Dodik je rekao da to sve pokazuje koliko je on u političkom smsilu nedorastao za bilo kakava dijalog.

"Meni nije problem razgovarati, ali kad ocijenim da to ima smisla da uspije. On je za mene u istom rangu kao i svi gradonačelnici i načelnici i u narednom periodu pozvaću ih sve da razgovaramo o stanju u lokalnim zajednicama, pa tako i njega, razgovaraćemo, ja ne bježim od toga. Ne može Banjaluka biti u centru pažnje zato što ima nedoraslog gradonačelnika. Nama je važna svaka lokalna zajednica", rekao je Dodik.

On je naveo da je Banjaluka za SNSD izuzetno važna i žele da grad funkcioniše i da se razvija, ali su isto tako važni i Prijedor, Bijeljina, Derventa, Istočno Sarajevo, Trebinje, svaka lokalna zajednica.

"Mi moramo sa republičkog nivoa da riješimo problemo i u Banjaluci, Derventi, Bijeljine i svim drugim opština gdje postoje zastoje. To se mora rješavati sistemski", naglasio je Dodik u intervjuu Srni.

Srbija i Srpska će zajedno obilježiti dan sjećanja na žrtve jasenovca

Govoreći o oobilježavanju 22. aprila - Dana sjećanja na žrtve logora Jasenovac, srpskii član i predsjedavajući Predsjedništva BiH je rekao da će i ove godine Srpska i Srbija zajedno obilježiti ovaj značajan datum prilagođen epidemiološkoj situaciji.

"Taj događaj treba biti obilježen jer je Jasenovac mjesto gdje je naš narod najviše stradao u istoriji i uprkos pandemije ne smijemo to staviti po strani. Zajedno sa Srbijom obilježavamo sve značajne datume, pa ćemo tako dogovoriti našu aktivnost i povodom 22. aprila i na dostojan način obilježiti stradanje preko 500.000 nevinih Srba u Jasenovcu. Poslaćemo poruku i jasno reći da je to zločin genocida koji je počinila NDH podržana od nekih zapadnih zemalja tog vremena koje su davale podršku politikama uništenju srpskog naroda. To je nešto što ne smijemo nikada zaboraviti. Jasenovac je mjesto masovnog ubijanja srpskog naroda", istakao je Dodik.

Uoči Dana policije Srpske, Dodik je naglasaio da je veoma ponosan na činjenicu da je odbijen sramni napada mađunarodne zajednice da Srpskoj otme i nadležnost za policiju.

"Sada se pokazuje koliko je to važno da imamo svoju policiju koja ima ogromnu podršku našeg naroda, koja je važan faktor u očuvanju javnog reda i mira, i mira u cjelini. Naša policija svakako zaslužuje pažnju i pohvale, a posebno mi je drago što smo oučinili sve da je ona danas opremljena, osposobljena i da na pravi način ispunjava svoje funkcije. Jačanjem policije jača i uvjerenje u stabilnost i mir", rekao je Dodik i čestitao svim pripadnicima polcije ovaj značajan datum.