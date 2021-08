Dodik: Srpska teži saradnji sa Rusijom

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se saradnja Republike Srpske i Ruske Federacije odvija na najbolji način, o čemu govori i činjenica da se vode pregovori o otvaranju konzulata Rusije u Banjaluci.

Dodik je za ruski magazin "Ekspert" rekao da je pandemija virusa korona onemogućila mnoge važne susrete koji su bili očekivani, posebno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te nizom zvaničnika.

"Sama činjenica da se sada vode pregovori o otvaranju konzulata Ruske Federacije u Banjaluci govori o tome da se naši odnosi razvijaju na najbolji način. Mi težimo najbližoj saradnji sa Moskvom", rekao je Dodik.

U vezi sa ekonomskom saradnjom, Dodik je naglasio prisustvo Rusije u sferi naftne industrije u Srpskoj.

Na pitanje da prokomentariše optužbe bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika DŽaferovića da ranije potpisani dogovori sa Rusijom o gasifikaciji Srpske nisu usaglašeni sa njim i ne predstavljaju zvaničan stav "države", Dodik je naglasio da ne postoji "državni nivo BiH", već zajednički.

Dodik je naveo da Predsjedništvo BiH nije ovlašteno da o tome raspravlja, osim u dijelu koji se tiče prolaska gasovoda granicom, o čemu još nije postignut dogovor.

Prema Dodikovim riječima, Sarajevo nikako ne može ozbiljno omesti saradnju Republike Srpske i Rusije.

Dodik je rekao da je Rusija pokazala svoju privrženost cijeloj BiH, i da je on, kad god je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od njega čuo da podržava Dejtonski sporazum i teritorijalnu cjelovitost BiH.

"Ali smo mi nekako izloženi napadima, kao da su te riječi ustvari šala i da mi možemo sa Putinom organizovati otcjepljenje Republike Srpske. Kada bi to bilo tako, mi bi smo to već učinili. Ali on /Putin/ se nije šalio, nažalost", dodao je Dodik.

On je rekao da je ubijeđen da će pitanje dezintegracije BiH biti riješeno političkim putem i da će taj trenutak biti određen na globalnom nivou, kada postane jasno da nema drugog načina.

Dodik je ponovio da je BiH neodrživa zemlja, koja svoje narode drži kao taoce i predstavlja eksperiment međunarodne zajednice, koja tu trenira trećerazredne diplomate koje Zapad priprema za ozbiljnije zadatke u drugim dijelovima svijeta.

"Takav nivo intervencionizma toliko paralizuje život zemlje da prosto mora biti uklonjen", kaže Dodik, koji je lider SNSD-a.

Dodik smatra da je jedino rješenje za miran razlaz u BiH da se formiraju tri države: Republika Srpska, Bosna i hrvatska Herceg-Bosna, ističući da bi to učvrstilo mir i ne bi bilo mjesta za konflikte, te da bi takvu ideju prihvatio svako ko želi dobro ovoj zemlji.

"Ali, očigledno ima mnogo ljudi koji hoće da BiH postane unitarna, u kojoj većinu čine muslimani, koji će odlučivati kako će se tu živjeti. Naravno, to je neprihvatljivo, nerealno i neizvodljivo", naglasio je Dodik.

Komentarišući to da Bošnjaci tvrde da bi u tom slučaju "potekla krv", Dodik je rekao da se oni junače bez osnova, očekujući da će NATO i slične strukture za njih sve učiniti.

"Ali, čak ni NATO ne može suzbiti nezadovoljstvo Srba i Hrvata zbog favorizovanja muslimana i pokušaja njihovog nametanja kao dominantne nacije. Naravno, to ne može biti", poručio je Dodik.

Dodik navodi da o tome koliko BiH nema smisla govori i to da ona čak nema ni svoju nezavisnu obaveštajnu službu, jer je postojeća direktni agent i faktički filijala stranih službi.

Govoreći o evropskom putu BiH, Dodik je istakao da je taj put davno zapao u ćorsokak, da EU pokazuje manipulaciju i blef, te da građane BiH smatraju ljudima drugog reda koji su dužni da vjeruju njihovom "razumu" bez obzira na sve.

"I kod nas ima `Evropejaca` koji stalno tvrde da `EU nema alternativu`. A ja smatram da mora biti alternativa. Uostalom, Republika Srpska je nepoželjna u EU: sva politika koju Brisel pokušava nametnuti BiH usmjerena je protiv Banjaluke. Zato nam je prosto nelogično ići tamo na giljotinu, šta će nam to? A u suštini, s obzirom na to da se ništa i ne dešava na putu ka EU, nema se čemu ni protiviti", kaže Dodik.

Dodik je rekao da Republika Srpska jako cijeni partnerstvo sa Rusijom i Kinom i smatra ga iskrenim i korektnim, koje nije politički uslovljeno i sve se zasniva na pitanjima ekonomske saradnje, ulaganja u infrastrukturu i zajedničkih projekata.

On je dodao da su Rusija i Kina za Republiku Srpsku izuzetno važni strateški partneri i da se Srpska nikada neće pridružiti antiruskim sancijama Zapada.

Dodik je poručio da će Srpska nastaviti da razvija odnose sa Rusijom i Kinom bez obzira na to šta o tome mislili na Zapadu, koji često događaje u BiH posmatra kroz prizmu svog straha govoreći o "štetnom uticaju" Rusije ili Kine, što predstavlja paranoju.

On je istakao značaj ruske i kineske inicijative u Savjetu bezbjednosti UN za očuvanje međunarodnog prava i ukidanja dužnosti visokog predstavnika u BiH.

Dodik je rekao da Srpska neće odbiti razvoj odnosa i sa Zapadom, ali da neće prihvatiti njihove ultimatume, bez obzira na sve pritiske.