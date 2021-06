Dodik: Srpska ulazi u investicioni ciklus vrijedniji od dvije milijarde KM

KOZARSKA DUBICA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ulazi u investicioni ciklus čija je vrijednost veća od dvije milijarde KM.

"Planiramo igradnju hidroelektrana među kojima je Buk Bijela, zatim termoelektara, vjetroelektrana, nastavak izgradnje auto-puta. Veoma je značajno što proširujemo kapacitete Banje 'Mlječanica', a obnovićemo i ostale banje u Srpskoj", rekao je Dodik u obraćanju nakon postavljanja kamena temeljca novog zdravstveno-turističkog kompleksa "Mlječanica".

On je istakao da to govori o vitalnosti i sposobnosti Republike Srpske da se uspješno nosi sa svim izazovima, pa i sa pandemijom virusa korona.

Dodik smatra da će Banja "Mlječanica" izgradnjom novih objekata dobiti novu perspektivu.

"Ovo je važna prilika da promovišemo razvoj, posebno banjskog turizma u Republici Srpskoj. Moramo čuvati ono što imamo i da ne odustanemo od naših ciljeva, odnosno da se gradimo i razvijamo", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je potrebno relativizovati pristupne puteve ka Banji "Mlječanica", ali i graditi brzi put od Prijedora do Gradiške i od Gradiške do Kozarske Dubice.

"Ovo je kraj koji je u Drugom svjetskom ratu strahovito stradao, ali ovim pokazujemo da smo opstali na ovim prostorima i u najtežim vremenima. Institucije Republike Srpske podržavaju realizaciju razvojnih projekata, a proširenje kapaciteta Banje 'Mlječanica' Srpska finansira iz vlastitih sredstava", rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska finansijski stabilna i da prosječna plata prelazi hiljadu KM.