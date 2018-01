Dodik: Srpska zarobljena u BiH od koje nema nikakve koristi

BRČKO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je Srpska zarobljena u BiH od koje nema nikakve koristi, navodeći kao primjer tranše Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) čije dobijanje koči Federacija BiH (FBiH)."Sama činjenica da smo odavno ispunili sve uslove za tranše MMF-a govori da smo sposobni da vodimo politku, za razliku od FBiH koja nije usvojila budžet i to sada predstavlja razlog MMF-u da ne realizuje tranše koje je ranije trebao", rekao je Dodik novinarima u Brčkom, gdje je prisustvovao proslavi Dana Republike.

On je naglasio da to moraju da shvate svi iz međunarodne zajednice, koji, kako kaže, ne mogu uvijek da ignorišu činjenicu da Republika Srpska ostvari i izvrši sve što je dogovoreno sa MMF-om, a drugi to ne urade, čime i Srpskoj uskrate benefite.

"Onda neki ambasadori koji se politički angažuju pokazuju prstom kako stvari ne funkcionišu. Pa, naravno, da ne funkcionišu kada nam namjerno blokiraju sredstva. Kao na primjer, kada je Republika Srpska bila obavezna da Hagu isporučuje, prema njihovom mišljenju, odgovorne za ratne zločine, što je bio uslov za povlačenja međunarodnih sredstava, nama ta sredstva nisu puštali, a FBiH jesu", rekao je Dodik.

Komentarišući ekonomsku situaciju u Srpskoj, Dodik je rekao da je Srpska imala povećanje budžeta i da u ovu godinu ulazi sa stabilnim finansijama.

"Čak smo i sredstva koja smo dobili od klirinškog duga ostavili sa strane da bi nešto izgradili. Želimo da gradimo objekte kulture. U Banjaluci želimo da napravimo novu zgradu za Narodno pozorište Republike Srpske i neke druge institucije", rekao je Dodik.

On je istakao da će Srpska sarađivati sa Vladom Srbije kako bi realizovala brojne projekte.

"U Brčkom ćemo zajedno sa Vladom Srbije da pomognemo izgradnju vrtića za šta su sredstva već doznačena. Osim toga, pomoći ćemo i nekoliko opština u FBiH, a biće sigurno i još ulaganja u Brčko distrikt. Radimo svoj posao, a FBiH ne želimo da smetamo da i oni realizuju svoje projekte, ali nama sa njihove strane uporno dolaze podmetanja", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je prije nekoliko godina osnovna teza bila da je Srpska bankrotirala, ali da se danas o tome ne govori, jer je Republika Srpska uspjela da se konsoliduje na bazi vlastitih izvora i održi fiskalnu i finansijsku stabilnost.

"Republika Srpska je izvršila sve svoje obaveze 31. decembra 2017. godine" rekao je Dodik.

Povodom navoda medija da bi donedavni pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Hojt Jia trebalo da bude imenovan za novog ambasadora SAD u BiH, Dodik je rekao da misli da je to podvala FBiH.

"Oni bi voljeli da vide njega kao ambasadora. Volio bih i ja, jer bih se onda manje susretao sa njim. Sve to govori o tome koliko je Amerika postala neozbiljna kada postavlja čovjeka za ambasadora koji nema dobrodošlicu u BiH", rekao je Dodik.