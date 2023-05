Dodik: Srpska želi da gradi gasovod Nova istočna interkonekcija

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je Srpska želi da izgradi gasovod Nova istočna interkonekcija i da je postignut određen napredak, ali da svemu tome predstoji dug put.

"Mi smo mali potrošači, skoro beznačajni u smislu ukupne potrošnje u regionu, kamoli u odnosu na globalni nivo, ali imamo svoje potrebe, želimo da vidimo čvrstu riješenost sa ruske strane da podrže kompanije da investiraju u ovaj gasovod", rekao je Dodik za "Raša tudej".

On je podsjetio da je Savjet ministara nedavno odlučio da se o tome pregovara sa Srbijom i postigne sporazum o lokaciji konekcije gasovoda.

"Ipak, pred nama je još dug put. Moramo da provedemo i pratimo nekoliko procedura, ali to je realnost i postignut je određeni napredak. Želimo da izgradimo ovaj gasovod", rekao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska nastavlja da sarađuje sa Rusijom, ocijenivši da je saradnja bliska.

"Odbacili smo politiku potčinjenosti koju nam nameće Zapad u vezi sa sankcijama Rusiji i prekidom svake saradnje sa Moskvom. Namjeravamo da provodimo našu originalnu politiku. Mi jednako želimo da sarađujemo i sa drugim zemljama koje to žele", rekao je Dodik.

On je naglasio da Srpska nije prekinula veze sa Rusijom jer neko drugi protiv nje ratuje, iako sada većina Zapada ima stav u smislu "ako niste sa nama onda ste protiv nas".

On je podsjetio da je prije početka vojne operacije u Ukrajini Rusija predstavila Zapadu dokument u vezi sa bezbjednosti, a na to niko nije reagovao.

Dodik smatra da je to tipična arogancija Zapada, da odbaci mišljenja drugih, vođena dugoročnim interesima da dobije ono što želi i čija politika se provodi zahvaljujući naporima lobiranja.

On je rekao da se ovdje ne radi o zaštiti Ukrajine, odnosno da je to samo izgovor koji koriste da igraju na kartu emocija.

"Mislim da je stvar u tome što Rusija ima ogromne, beskonačne resurse, a cilj Zapada je da ih posjeduje, što je uzaludno. Zapadna Evropa nema gas, naftu, rijetke metale, ugalj ili neke druge prave resurse koji su važni za budućnost svijeta", rekao je Dodik.

On je naveo da je EU pokušala da izgradi politiku sa svima, ali da su Amerikanci rekli da je Unija njihov projekat i da će raditi onako kako to hoće Amerika. "Prema tome nijedan evropski lideri nije zaista nezavisan", kaže on.

Dodik je dodao da ovdje stvari režiraju predsjednici SAD DŽozef Bajden i Ukrajine Vladimir Zelenski, koji postavljaju zahtjeve različitim zemljama EU.

Dodik je rekao da razumije pravu poziciju Rusije, te ponovio da Republika Srpska nije dozvolila BiH da podrži sankcije protiv Rusije, iako su neki njeni ambasadori u EU i UN to učinili na vlastitu inicijativu neodgovorno zaobilazeći zakone i Ustav BiH.

"O sankcijama nije postignut konsenzus i to neće biti moguće u budućnosti. Upravo zato je Republika Srpska pod velikim pritiskom i sve je teže nama da harmonizujemo našu ionako tešku situaciju u smislu ekonomije, politike, finansija ili bilo koje druge sfere", rekao je Dodik.