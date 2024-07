Dodik: Srpski narod čeka pobjedu Trampa, to će donijeti promjene

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u intervjuu Srni da svaki problem u BiH dolazi od struktura SDA i bošnjačkih političkih predstavnika, koji na svaki mogući način nastoje da blokiraju svaki dogovor. Između ostalog, komentarisao je i izbore u SAD, navodeći da Srpski narod čeka pobjedu Donalda Trampa i da je uvjeren da će Amerika promijeniti svoj odnos prema BiH.

Na pitanje da prokomentariše to što četiri kantona u FBiH, kojima upravlja SDA, nisu dala saglasnost na usvajanje reformske agende potrebne za dobijanje novca iz Plana rasta, te da je BiH jedina zemlja na Balkanu koja nije zvanično podnijela Nacrt dokumenta reformske agende, predsjednik Dodik je rekao da je to jedan od klasičnih primjera koji potvrđuje koliko je BiH težak slučaj, a ne normalna zemlja, na šta on, kako kaže, uporno ukazuje i sve vrijeme govori.

"Konačno se postigne dogovor koji odražava ustavno uređenje BiH i onda se u Federaciji nađu neki da to sve blokiraju, a, sa druge strane, sve vrijeme Republika Srpska je označena kao navodni kočničar samo zato što ne dozvoljava da se krši Ustav u procesu pristupanja EU, a ustvari kočničar je bošnjački politički korpus.

Mi u Republici Srpskoj aposlutno nemamo nikakve probleme kada donosimo odluke, prilikom formiranja vlasti, provodimo legalno i legitimno izbore, znamo naše ciljeve i obaveze i uredno ih ispunjavamo, dok u Federaciji vlada potpuni haos o svim ovim pitanjima. Ne zna se više ko tamo koga optužuje, niti ko vodi licemjerniju politiku", naglasio je predsjednik Srpske.

"BiH je težak slučaj"

On je naveo da bošnjački politički predstavnici sluđuju vlastiti narod, obmanjuju ih pričom o unitarnoj BiH, istupaju jednostrano gdje god mogu da naprave neku štetu, bez bilo kakvog dogovora, konsenzusa dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda, ali u pravnom i političkom životu - Dejton je njihova granica i preko toga ne mogu.

"Ništa od onoga što pokušaju da urade bez Republike Srpske nema značaja i to dobar dio svijeta razumije, i svako ko je pročitao Ustav to zna. Oni bez saglasnosti Republike Srpske ne mogu ništa, tako Dejton traži, i zato su im uzaludne sve te radnje, jer BiH, u koju se toliko zaklinju, drže u začaranom krugu iz kojeg joj ne daju da izađe samo radi njihovih snova o unitarnoj BiH, koji se nikada neće ispuniti i uvijek će ostati smo pustu snovi", poručio je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je Mehanizam koordinacije dao mogućnost da Republika Srpska i Federacija budu jednako vidljive, da su upućene jedna na drugu i da donose odluke, i Bošnjaci su pristali na to.

"Isti ovi iz SDA koji sada blokiraju reformsku agendu, kao i njihovi bivši članovi koji ih danas optužuju za Mehanizam koordinacije, dok su i sami bili u SDA pristali su na to, a neki od njih su i potpisivali te odluke. Tako da je to jedno potpuno ludilo i toliko licemjerje, a sve na štetu BiH. Uz sve to, onda čujete i Željka Komšića, najvjernijeg SDA partnera, kako iznosi iste optužbe, i čovjek tačno više ne zna šta čita i sluša, pitajući ko više od njih laže", konstatovao je Dodik.

On je naveo da za njega uopšte ne bi bilo nikakvo iznenađenje da je ovo sve dogovor "Trojke" i SDA, jer nakon svega "vidimo da je politika SDA ista ona koju koju vodi i "Trojka", tako da je nemoguće imati povjerenja u njihove namjere".

"S njima je doslovo sve po onome 'do podne misle jedno, poslije podne drugo' ili za stolom sa domaćim izabranim političarima pričaju jedno, a kada sjednu sa strancima pričaju ono što stranci žele da čuju, tako da nijedno dogovoreno rješenje nije ispoštovana. Na poziv Amerikanca su sve do sada 'razbili' i slagali i ne bi me uopšte iznenadilo da je ovo još jedna bošnjačka podvala", ocijenio je Dodik.

"Ambasada SAD i Marfi srušili demokratiju u BiH"

Na konstataciju da se već drugi put u posljednjih par dana američka Ambasada u Sarajevu bavi finansijama Republike Srpske, iako je ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović već pojasnila da su upravo Amerikanci uzrok brojnih problema u BiH, Dodik je odgovorio da su u rat američke Ambasade sa Republikom Srpskom, kroz širenje dezinformacija i raznim spinovanjima, aktivno uključeni predstavnici opozicije iz Srpske.

"Pa svi vide da u isti vrijeme iste laži objavljuju i Majkl Marfi i njegove ćate u Ambasadi i takozvana opozicija, koja nije srpska, nego izdajnička, antiruska, koja je protiv svega što je vezano za zaštitu srpskih nacionalnih interesa", rekao je predsjednik Dodik u intervjuu Srni.

On je istakao da Marfi i njegovi saborci u Ambasadi smatraju da su duboko ušli u sve pore društva, koristeći silu da ostvare svoj uticaj u apsolutno svim procesima, a zarad svojih interesa, i to preko ljudi koji se njih plaše i koji su njihovi vazali i poslušnici.

"Naravno da takvi poslušnici ponavljaju ono što im izdiktira Marfi, koji je sve vrijeme koristio mandat sa jasnom namjerom da instalira poslušnike na vlast u Srpskoj koji bi odmah pristali i na uvođenje sankcija Rusiji i na predaju imovine Srpske u njegove ruke. To isto žele da urade i preko svog neustavnog suda s montiranim procesom koji su pokrenuli njihovi podanici u BiH. Oni žele da sruše privredu i oslabe Srpsku kako bi nas primorali da prihvatimo svaki njihov nalog koji bi znači nestanak Srpske. Kada su vidjeli da nas ne mogu slomiti sankcijama, krenuli su u montirane procese. Nisu mogli apsolutno ništa da nađu i zato je podmetnuta priča sa lažnim visokim predstavnikom. Nigdje na svijetu nema da je neimenovani stranac iznad zakona i parlamenta", konstatovao je predsjednik Srpske.

On je naveo da su američka Ambasada i Majkl Marfi srušili demokratiju u BiH i dodao da "na sve strane lažu i spinuju kako bi stvorili atmosferu linča i izazvali nerede u Republici Srpskoj".

"Oni su finasirali opozicione proteste i uradili sve da promijene volju naroda, ali nisu uspjeli i neće uspjeti. Mnogo je po svijetu propalih obojenih revolucija koje su oni organizovali, a u Republici Srpskoj će doživjeti krah. Narod u Republici Srpskoj zna koga bira i zašto bira, jer su sigurni ko je spreman i da se žrtvuje za opstanak Srpske, a ko bi je odmah predao na tacni sa svim grobovima srpskih junaka", naglasio je Dodik.

"Srpski narod čeka pobjedu Trampa"

Na pitanje šta očekuje od predstojećih izbora u SAD, Dodik je rekao da srpski narod čeka pobjedu Donalda Trampa i uvjeren je da će Amerika promijeniti svoj odnos prema BiH.

"SAD moraju da se vrate svojim problemima, i da prestanu da prave haos svugdje u svijetu, iako im je haos kod kuće. Vjerujemo da Tramp može napraviti razliku i pokazati da je mir prije svega. Mi ćemo nastaviti i dalje da se borimo najbolje što znamo da u skladu sa Ustavom i našim pravima jačamo autonomiju i razvijamo odnose sa svim prijateljima", istakao je Dodik.

On je rekao da je ubijeđen i da se bliži kraj uticaju američkih ambasadora na prilike u BiH.

"Ne može ni to trajati vječno. Iz BiH uskoro odlaze oni koji su do kraja zatrovali sve što postoji i izazvali duboku krizu i političku nestabilnost i uvjeren sam da se bliži kraj takvoj politici i ambasadokratiji", zaključio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Predsjednik Republike je u intervjuu Srni naglasio da Republika Srpska ostaje čvrsto opredijeljena da da svoj puni doprinos na evropskom putu, što potvrđuje i to da smo i u nenormalnim okolnostima i odnosima narušenim američkim intervencijama, radili i postizali nemoguće, sjeli jedni s drugima i dogovarali rješenja sve dok Bošnjaci nisu odlučili da prekrše sve dogovoreno.

On je ukazao da EU mora dati jasnije signale da su svi prioriteti iz Mišljenja jednako važni i da svi moraju biti ispunjeni.

"Jedini način da se odmaknemo iz ovog ludila i počnemo da radimo kako treba jeste da konačno odu stranci koji remete odnose u BiH i ohrabruju Bošnjake da ruše svaki dogovor sa Srbima. Majkl Marfi odlazi, a očekujemo da će preovladati razum i da će što prije reći da je dosta Kristijana Šmita i njegovog nelegalnog divljanja i da je konačno došlo vrijeme da se OHR ugasi i da strane sudije napuste Ustavni sud", naglasio je predsjednik Dodik.

On je ukazao da BiH može ići naprijed samo ako je samostalna, ako nema raznih tutora koji se stavljaju na bilo čiju stranu, i preuzimaju navijačke pozicije, huškaju bošnjačke političare davajući im lažnu nadu u neku unitarnu BiH, i tako narušavaju ukupne odnose.

"Ovo ne govorim zbog sebe ili Republike Srpske, mi ispunjavamo sve svoje obaveze, gradimo, stvaramo, Republika Srpska ide naprijed, razvija se, već radi onih kojima su puna usta BiH, a sve što rade ustvari rade protiv te iste BiH. BiH će biti i normalno će funkcionisati tek kada bošnjački političari prihvate jednu jednostavnu stvar, a to je da bez dijaloga političkih predstavnika tri naroda i dva entiteta nema napretka", konstatovao je Dodik.

Na pitanje da prokomentariše izjavu Predraga Kojović, poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, da je svaki korak prema EU, kako kaže, korak dalje od zla sa Istoka i Moskve i od tog uticaja, Dodik je odgovorio da su sve probleme u BiH izazvali Bošnjaci upravo tim podmetanjem podobnih Srba i Hrvata na mjesta koja pripadaju konstitutivnim narodima u institucijama, te da je tako razvaljena dejtonska BiH i zloupotrebljena i ismijana demokratija.

"Zahvaljujući pomoći američke Ambasade u Sarajevu, te strukture podobnih antisrba i antihrvata danas služe kao dekor koji treba da udara po Srpskoj i onim dijelovima Federacije gdje su Hrvati većina. Bošnjaci nikada nisu željeli dogovor, nego su na sve načine pokušavali da ovladaju institucijama, kako bi se obračunavali sa Republikom Srpskom i na kraju je u potpunosti obespravili", ukazao je Dodik.

Sve što rade, rekao je on, djelovalo je da je planski, ali u suštini je, ipak, neorganizovano, haotično i ima za cilj poništavanje prava garantovanih Dejtonom i rušenje ustavnog uređenja BiH.

"Uloga raznih Kojevića i sličnih postaje jasnija kada se vide izjave i odnos koji imaju prema Republici Srpskoj, Srbiji, rezoluciji o Srebrenici i Rusiji. Cilj Bošnjaka je da se na sve načine udara po svemu što je srpsko, i da to dolazi još od nekog 'njihovog' Srbina kojeg su tu ugurali jer im dobro služi u te svrhe. Žalosno je i vidjeti da postoje takvi tipovi koji pristaju na to da budu nečiji 'korisni Srbi' u obračunu protiv vlastitog naroda. To pokazuje da su Kojović i slični njemu osobe bez ikakvog ličnog dostojanstva koje su pristale da budu sarajevski poslušnici i rade ono što im Bošnjaci kažu. Ti takozvani građani su propali projekat stranaca kojim su pokušali umiriti Bošnjake i dati im na mala vrata unitarnu državu. To je još jedna neuspjela američka podvala koju su davno svi pročitali i ismijali kao takvu, jer znamo koji je njen krajnji cilj", konstatovao je Dodik.

On je naglasio da ni "Trojka", ni SDA nemaju nikakvog dodira ni sa demokratijom ni sa građanima, niti u njihovima redovima može biti Srba i Hrvata, "jer su tamo oni koji su pristali da budu dio unitarne priče kojom se želi srušiti Republika Srpska i etiketirati kao genocidna".

