Dodik: Srpskoj pripada mjesto glavnog pregovarača sa EU

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, rekao je nakon sjednice Izvršnog komiteta ove stranke u Banjaluci, da traže da se potpuno primijeni mehanizam koordinacije po pitanju pridruživanja BIH ka Evropskoj uniji (EU), te da smatraju da Republici Srpskoj pripada mjesto glavnog pregovarača sa Unijom.

"Smatramo to zato što na poslovima, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH sjedi pripadnik hrvatskog naroda, ministra inostranih poslova BiH sjedi Bošnjak, zamjenik ministra je Hrvat, direktora Direkcije za evropske integracije sjedi Bošnjak, i da su time zadovoljeni pregovarački uslovi Federacije BiH kao entiteta i dva konstitutivna naroda – Hrvata i Bošnjaka. Sasvim pristojno i prirodno je da glavni pregovarač zato bude iz Republike Srpske i mi ćemo to tražiti sa pravom", rekao je Dodik.

On je poručio da je SNSD, kao dio vlasti, uvijek podržavao evropski put BiH.

"Pozdravljamo sve što je najavljeno za pregovarački status. Ali ako nema jasnih naznaka o datumu, onda to u suštini ne znači mnogo", naglasio je Dodik.

Rekao je da je sa partnerima u vlasti na nivou BiH dogovoreno da u aprilu bude u proceduru bude upućen Zakon o Ustavnom sudu BiH i da će na tom pitanju nastaviti da instistiraju.

"Cijenimo da će pregovarački status koji dobijemo, eliminisati visokog predstavnika i strane sudije u Sudu BiH. To stoji i u onih 14 zahtjeva Evropske komisije, koja je nedavno prioritete naglasila tri zakona koja smo nedavno usvojili u Parlamentu BiH. Davno smo govorili da se svih 14 prioriteta rješava odmah. A po odobravanju statusa, SNSD smatra da se pitanja Ustavnog suda i stranih sudija neće smjeti preskočiti i to su za nas priopritetna pitanja", naglasio je Dodik, poručivši da od koalicionih partnera očekuje da ispoštuju dogovoreno, posebno u pogledu izbora sudija u Sud BiH.

Lider SNSD-a kazao je da mora da se poštuje Ustav BiH, te da je neprihvatljivo da pojedini ambasadori, poput Zlatka Lagumždije, u Ujedinjenim nacijama pokušava na nametne određenu deklaraciju, što je protivno spoljnoj politici BiH.

"To će urušiti čak i pregovaračku poziciju BiH. Tu smatramo i Konakoviću izjavu od kojom podržava Lagumdžiju da to radi. Bunimo se zato što to izlazi iz okvira spoljnih odnosa BiH, jer spoljnu poliiku određuje Predsjedništvo BiH, sve derugo je kršenje ustava i zakona i otimanje spoljne politike i pravljenje neke bošnjačke spoljne politke koju odbijamo", istakao je Dodik.

Izvršni komitet SNSD-a je, pored političke situacije u BiH, razmatrao i ekonomsku, finansijsku i bezbjednosnu situaciju u Srpskoj, te početak priprema pred lokalne izbore u BiH.

"Politička i ekonomska situacija je stabilna i uzrokovana je mjerama koje donose zvanični organi u Srpskoj. Nama je da ostanemo čvrsto opredijeljeni u našem političkom bloku i da reagujemo na sva pitanja", rekao je Dodik, te dodao:

"U Srpskoj ne djeluju organizovane bande koje bi ugrozile sigurnost. Ne vidimo da u regionu postoje okruženja koja bi mogla da ugroze sigurnost ka Srpskoj".

On je naveo da se stabilizovalo budžetsko finansiranje Republike Srpske, da se izmiruju obaveze, a da će u narednim sedmicama biti izmirene sve one iz 2023. godine.

"Izmrili smo blizu 200 miliona dospjelih obaveza. Isplatili smo plate, penzije, za borce, socijalna davanja, sve ono što budžetom treba da se radi. Naši izvoeri prihoda su stabilni, rashodi su jednako uravnoteženi", tvrdi Dodik.

Što se tiče priprema za lokalne izbore, predsjednik SNSD-a kazao je će u narednih desetak dana u sedam opštinskih odbora biti izabrano novo rukovodstvo.

"Mislim da ćemo u svim opštinama i gradovima imati svoje kandidate. Raspustili smo opštinski odbor Istočni Stari Grad. Želimo da pojačamo disciplinu u SNSD-u, nove članove, pojačamo udruženja žena i mladih. Dogovaraćemo se sa našim koalicionim partnerima, uz naglasak da niko u našem bloku ne može da se okrene i podrži nekog kandidata opozicije", poručio je Dodik.

