Dodik: Srpsku ću braniti do kraja, američke sankcije nametanje političke volje

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će Srpsku braniti do kraja uprkos raznim negativnim akcijama usmjerenim ka Republici Srpskoj, te istakao da su američke sankcije prema pojedincima i kompanijama bezočno nametanje političke volje i primarno političko pitanje.

Dodik je naglasio da su sankcije poruka svakome ko ne ostvaruje očekivanja Sjedinjenih Država da će biti kažnjen, sankcionisan, da će mu biti ugrožena radna i ljudska prava, te da je laž sve što pričaju "nosioci demokratije".

"Sve pada na jednom ostrašćenom mehanizmu koji je napravljen u sadejstvu sa lokalnim ljudima. Znamo imenom i prezimenom ko je radio na opservacijama koga treba sankcionisati. Plaćaju ih kroz razne donacije i onda su oni servilni", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, problem svakog društva koji želi svoju autonomiju i suverenost jesu ljudi "pete kolone" koji operativno rade na opštoj političkoj hajci usmjerenoj protiv Republike Srpske i ljudi koji je predstavljaju.

"Pojavi se članak koji prenose svi koji su na platnom spisku Amerikanaca. Onda se pojavi druga kolona, kao što je /Igor/ Crnadak koji to komentariše i tako se pokušava napraviti jedan pristup u kojem su samo oni u pravu i to što će se pokazati vremenom da je sve to laž šta kome znači kada mu uništite preduzeće", rekao je Dodik.

On je ponovio da je SAD uspostavila mehanizam i monopol koji koriste uz poltronstvo određenih domaćih institucija, banaka i ostalih koji su sebi dozvolili da budu potpuno zavisni od volje SAD.

"Nije dovoljno što radite sve u skaldu sa zakonom, što nemate nikakve pokrenute procese , što plaćate plate i poreze redovno. Ali, ako se drznete da ste moćni i parirate nekim njihovim kompanijama onda ćete biti zatvoreni. To je poruka", istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naveo da firme koje su sankcionisane slove za najbolje u BiH i da razlog za sankcije treba tražiti i u konkurentnosti, jer nisu uspjeli posredstvom političke volje da ih istisnu iz poslova na nivou institucija BiH, a činjenica je da su kvalifikovane i konkurentne sa cijenama.

"Koriste se razne izmišljotine. Republika Srpska je dovoljno mala da Milorad Dodik zna 80 odsto ljudi, jer sam ih sreo na neki način. Ako je kriterijum da se neko zna sa mnom, to je očigledno izmišljotina koja pada samo kaubojima na pamet", istakao je predsjednik Srpske.

On je poručio da će Srpska tražiti rješenje za ovu situaciju, jer sankcionisanim firmama i zaposlenima nije nimalo lako, a zasutavljene su i važane poslovne priče.

"Kako nijedna firma u FBiH nije problematična? Samo je važno držati problem u Republici Srpskoj čisto iz političkih razloga... Postoji plan kojem se Republika Srpska suprotstavlja, ali značajan dio javnosti neće da to razumije, jedan dio potpuno u funkciji, kao što je PDP i određene političke partije", rekao je Dodik.

On je naglasio da se sve veže i za priču o njegovom sinu, kojeg uglavnom pominju u negativnom kontekstu, ali da je on ponosan na njega jer je obrazovan i uspješan poslovni čovjek.

"Ponosan sam na svog sina, na ono što je postigao. Nema nijedne prijave krivične, čak ni za prekoračenje brzine, ali svako pokušava nešto da pakuje", rekao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska ima i prijatelje, da se on ne krije iza Srpske i da od nje neće odsutati.

