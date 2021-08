Dodik: Stanić odbio da sarađuje s policijom, laž da je napad politički

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik odbacio je danas kao gnusnu laž informaciju o političkoj konotaciji nasilja koje se desilo u porodici Stanić u Prnjavoru, a u kojem je jedan od učesnika bio i poslanik SDS-a Miladin Stanić, te zatražio od policije i tužilaštva da u potpunosti rasvijetle ovaj slučaj i o tome informišu javnost.

"Želim da kažem da je poslanik Stanić odbio da sarađuje sa policijom Republike Srpske, ali je bezočno slagao kada je dao političku konotaciju tome", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Dodik je istakao da policija treba energično da riješi to pitanje.

Prema njegovim riječima, svi u Prnjavoru znaju, ali treba da znaju i u Srpskoj, da spor između Miladina Stanića i njegovih rođaka u vezi sa seoskim putem koji ide kroz njihova imanja traje već skoro 20 godina i da se zadnjih 15 godina o tome vodi sudski postupak.

"Stvar je kulminirala među njima juče u popodnevnim satima. Došlo je do okršaja u kojem je upotrijebljeno vatreno oružje", rekao je Dodik, koji je osudio upotrebu oružja i izrazio žaljenje što su ljudi spremni i na taj način da rješavaju svoje podrodične, komšijske i rodbinske probleme.

Govoreći o Stanićevim kvalifikacijama da porodični sukob ima politčku podlogu, Dodik je istakao da to nije tačno.

"Ali ako se Stanić odlučio da na taj način pokuša da očuva svoju političku poziciju i značaj, onda je to zaista jadno", konstatovao je Dodik i dodao da je jadno što na taj način pokušava da prevari i slaže čitavu javnost Srpske, kad i on i njegovi rođaci znaju da je to isključivo u vezi sa imovinskim problemima.

Odbacujući svaki vid političke konotacije jučerašnjeg događaja, Dodik je rekao da insistira da policija i tužilaštvo rasvijetle ovaj slučaj do kraja i obavijeste javnost, te da se barata činjenicama, a ne mržnjom.

"Svaka konotacija da je to politički motivisano može da bude samo u krugu umova koji permanetno u Republici Srpskoj prave atmosferu laži i atmosferu u kojoj se promoviše laž kao vrhunsko dostignuće u politici", ocijenio je Dodik i poručio da on to ne radi.

On je dodao da je Staniću bolje da ćuti ako nije imao drugog razloga da podvaljuje da je riječ o političkoj konotaciji jučerašnjeg nasilja.