Dodik: Status Srpske ključno pitanje

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da su se delegacije Republike Srpske i Srbije tokom razgovora u Beogradu usaglasile o mnogim pitanjima, te da je ključno za Srpsku bilo pitanje njenog statusa.

Dodik je naglasio da je važno skrenuti pažnju na poziciju Republike Srpske i prije odlaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Vašington, kao i pred slične važne susrete.

On navodi da će možda jednoga dana međunarodna zajednica, pa i Amerika moći da objasne kako se na jedan način ponašaju u vezi s Kosovom i Metohijom, a na drugi kada je riječ o Republici Srpskoj.

"Mi smatramo da je naš status ugrožen nizom odluka van Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH, odlukama visokih predstavnika koji su se često ponašali nasilno, a sad pokušavaju protekom vremena da to legalizuju", rekao je Dodik za Federalnu televiziju.

On je naveo da je ulogu visokog predstavnika preuzeo Ustavni sud BiH koji nastavlja da krši Ustav, umjesto da ga štiti.

"Vrijeme neće zakrpiti sve prljavštine koje su donesene ranije nasiljem visokih predstavnika", napomenuo je Dodik.

On je poručio da neće biti prihvaćeno legalizovanje urušavanja Srpske u nekom "novom ustavnom paketu".

"Dejtonski sporazum, pa i Ustav BiH mogu se mijenjati samo na bazi sporazuma strana, Republike Srpske i Federacije BiH. Tu nema BiH, ni zajedničkog nivoa, niti bilo koga drugog. Ako nema sporazuma strana, nema ni dogovora o novim institucijama", rekao je Dodik, navodeći da je mnogo novih institucija nametnuto bez ikakve potrebe.

On je naglasio da će, ukoliko bude vođen dijalog o reformi Ustava, Srpska postaviti i pitanje prava naroda na samoopredjeljenje.

"To ne mora da znači i otcjepljenje, ali narod ima pravo na status. Dejtonski sporazum je u izvornim odredbama precizirao status i to ne bi smjelo da se dira i da se mijenja", rekao je Dodik, dodajući da su te stvari mijenjane i kršene, te da će Srpska nastaviti da postavlja to pitanje.

Dodik je, u vezi s optužbama člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da je krivac za eskalaciju migrantske krize zato što ne dozvoljava hermetičko zatvaranje granice sa Srbijom, rekao da Komšić nije učinio ništa, niti dao doprinos u donošenju zaključaka u vezi sa migrantskom krizom.

On je pojasnio da treba napraviti cjelovit plan Savjeta ministara koji obezbjeđuje nastavak saradnje s policijom Srbije i Crne Gore, agencijama iz Republike Srpske, FBiH i cijele BiH da zajedno sprečavaju migrantske rute.

"Treba da budu izdvojena određena sredstva na Savjetu ministara od pet miliona za upravljanje migrantskom krizom, da se osposobi Granična policija koja će sa bezbjednosnim agencijama preduzeti sve mjere da se ostvare dva cilja - spriječi ulazak i smanji broj onih koji su već ušli u BiH", precizirao je Dodik.

On je rekao da ne želi Oružane snage BiH na granici jer nisu iskorištene sve druge mogućnosti bezbjednosnih agencija i policije, kao i koordinacije sa susjednim Srbijom i Crnom Gorom na obezbjeđenju migrantskih ruta, kao i zbog toga što bezbjednosne institucije u BiH nisu učinile dovoljno na sprečavanju lokalnih kriminalaca koji pomažu migrantima da pređu granicu.

Prema Dodikovim riječima, sprečavanjem lokalnih ljudi sa jedne i druge strane granice koji prebacuju migrante, prevoznika koji ih ilegalno prevoze, bio bi dat veliki doprinos sprečavanju ulaska migranata u BiH, dok izvođenjem vojske na granice ne bi bilo postignuto ništa.

"Da nema kriminalaca u cijelom tom procesu ne bi bilo ni mogućnosti da migranti ulaze u BiH. Sve su to mjere koje trebamo preduzeti, a ne da pravimo paradu sa vojskom", naglasio je Dodik.

Kada je riječ o predstojećim izborima, Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, naglašava da se ne plaši lokalnih izbora, što opozicija često iznosi u medijima, i da nema razloga da se plaši opozicije - lidera SDS-a Mirka Šarovića i PDP-a Branislava Borenovića.

"Ne moraju ni oni mene da se plaše, ali ću ih pobijediti do te mjere da se više neće ni oporaviti", poručio je Dodik.