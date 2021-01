Dodik: Stefan Nemanja postavio temelj državnosti, RS zagledana u Srbiju

BEOGRAD - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras prilikom otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu da je veoma ponosan što dijeli ovaj veličanstveni trenutak u kojem država Srbija, grad Beograd i svi Srbi odaju poštu velikom ujedinitelju srpskog naroda.

"Svaki dan nalazim dovoljno razloga i ponosa što pripadam svom srpskom narodu", rekao je Dodik obraćajući se na Savskom trgu na ceremoniji otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji.

On je naveo da su Srbi davno naučili da bez države nema slobode i zato su vijekovi iza uvijek bili borba za srpsku državu, kao što se i danas Srbi bore u savremenim okolnostima.

"Ovaj veličanstveni spomenik ovdje je znak našeg odnosa prema tome, spomenik koji će nadživjeti vijekove i ostati da svjedoči o naporima da se stvori jedna država srpska, ali isto tako i umijeću ove generacije rukovodilaca Srbije na čelu sa njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koja je našla da gradi i ujedini tradicionalno i savremeno u čitavoj Srbiji, pogotovo u Beogradu", rekao je Dodik.

On je naveo da se spomenik Stefanu Nemanji nalazi u neposrednoj blizini nečega što predstavlja moderni dio grada, grada na rijeci koji treba da objedini upravo to tradicionalno i moderno.

"Samo na taj način može da se gradi moderno da bi se očuvalo tradicionalno, a to je naše stalno sjećanje na to kako smo nastali i šta smo radili", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je taj dio srpske srednjovjekovne istorije ostao bez razloga potisnut, pogotovo u decenijama bivše Jugoslavije.

"Sada je vrijeme da se vratimo našim temeljima, a temelje srpske državnosti postavio je upravo Stefan Nemanja, kao i njegov sin koji je postavio temelje naše vjere i naše Crkve. Upravo se oni razlikuju od svih drugih vladara po tome šta su svjetovno i duhovno ponudili Srbima", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je današnja Srbija sve naprednija i da na svakom koraku može da se vidi napredak.

"Mi koji živimo u Republici Srpskoj zagledani smo u Srbiju i želimo njenu snagu. Ono što želimo jeste da ništa ne oduzmemo od njene snage. Uvijek smo ponosni ako možemo nešto i da dodamo", naglasio je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska egzistira u veoma teškim okolnostima svoje borbe za politički subjektivitet i da ne može a da ne oslanja na Srbiju.

"Zahvalan sam predsjedniku Vučiću, Vladi i svim ljudima na razumijevanju, ne samo za nas u Republici Srpskoj, nego i za sve Srbe koji žive i u Crnoj Gori i bilo gdje u svijetu", poručio je Dodik.

On je istakao da je danas veoma važno da Srbi budu objedinjeni i da ovaj spomenik svakoga ko dođe u Beograd da posjeti ovo mjesto učini zadivljenim, da se nadahne idejama našeg jedinstva i da na taj način idemo dalje u budućnost.

"Ako nema tog nadahnuća, onda ne znam kuda idemo. Zato je važno da Srbija bude što jača, da bude moderna država kao što što i jeste među najboljim danas u Evropi po svom ekonomskom rastu. Ne treba se osvrtati na one koji pokušavaju da to dovedu u pitanje", rekao je Dodik.

On kaže da Republika Srpska pokušava da to prati i da je Srpska, koja ekonomski i politički život zasniva na borbi za svoj status u okviru BiH, svakako učinila sve da očuva na ovim prostorima mir i stabilnost i da sa Srbijom dijeli upravo to.

"Najvažnije je očuvati mir i učiniti stabilnom Srbiju i srpski narod, učiniti sve da živi i da se razvija i da budemo dio modernih naroda. Ali, nikada ne smijemo zaboraviti kojem narodu pripadamo. I zato neka živi Srbija, neka živi Republika Srpska i neka živi srpski narod gdje god se našao!", poručio je Dodik.

Svečanosti su prisustvovali premijer Srbije Ana Brnabić sa članovima Vlade, predsjednik parlamenta Ivica Dačić, kao i predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, premijer Srpske Radovan Višković.