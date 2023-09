Dodik: Stranci hoće sve da sruše u BiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da imovina nije crvena već definitivna linija i da se o tome neće voditi nikakvi razgovori, a u slučaju da bilo ko interveniše po tom pitanju mora biti svjestan da je zakazao sjednicu Narodne skupštine na kojoj će biti proglašena nezavisnost.

Dodik je rekao da Zapad to ne bi prihvatio, ali da ima mnogo zemalja koje danas razumiju poziciju Republike Srpske i smatraju da su intervencionisti pretjerali.

"Pitanje imovine je završena priča, a pokušava se svakodnevno vratiti na dnevni red. Imovina koja je riješena Dejtonskim mirovnim sporazumom postala je odjednom problem za vrijeme Pedija Ešdauna", rekao je Dodik.

On je naveo da se isto tako pokušao nametnuti termin države kada je riječ o BiH, istakavši da je to samo u međunarodno-pravnom smislu dok nije tako kada je riječ o unutrašnjoj organizaciji.

"U Ustavu je sve rečeno. Tu nema unutrašnjeg suvereniteta, on je na entitetima. To sve stranci hoće da sruše u pokušaju da obezvrijede Republiku Srpsku", naglasio je Dodik.

On smatra da pravo ne funkcioniše na međunarodnoj sceni, ali postoje karakteri koji ne žele da prihvate takvu arogantnu moć koja se iskazuje kroz američkog ambasadora i priču o lažnom Kristijanu Šmitu.

"Iza njih stoji moć Amerike i sterilne i puzajuće Evrope prema Americi. Neće se oni svađati s Amerikom zbog pozicije u BiH. Imaju problem kako da održe svoje neokolonijalne posjede po Africi. Njima nije strano da prave kolonije. Kradu od njih nacionalna bogatstva i to čine pod plaštom priče o demokratiji. To pokušavaju da rade i u BiH", naveo je Dodik.

On je rekao da je slabost Srpske jer protiv sebe ima moć, dok je prednost to što Srbi imaju karakter, kao i pravnim i međunarodnim aktima riješeno pitanje.

"Oni to ne uvažavaju. Zašto bi mi onda prihvatili njihovo tumačenje Sporazuma o sukcesiji", rekao je predsjednik Srpske.

On je dodao da je Ustav regulisao da sva imovina na teritoriji Srpske njoj i pripada.

"Oni hoće da mijenjaju Ustav. Nema tog sporazuma koji može da mijenja Ustav. Čitavo rukovodstvo Republike Srpske je pod sankcijama SAD i Velike Britanije samo zato što znaju da mi to pitanje nećemo staviti na dnevni red. Kada vam neko pruži ruku sa Zapada, onda znajte da je prevara. Kada vam pruže ruku sa Istoka znajte da će dogovor biti realizovan", rekao je Dodik u intervjuu za Srnu.

Kristijan Šmit

Dodik je rekao da se ne može vjerovati u dobre namjere onih koji protivzakonito borave u zemlji kao što je Šmit koji je za političare u Republici Srpskoj rekao da su "majmuni u cirkusu", te ukazao na njegovu prošlost i odavanje počasti nacističkim oficirima iz Drugog svjetskog rata.

"On je fašističko smeće koje je došlo ovdje da nama drži neku vrstu priče. Pogledaje njegovu biografiju. Zašto ja ne bih bio ponosan što su moj i jedan i drugi djed bili u partizanima, što je moja porodica stradala u Jasenovcu i na Kozari. Sada ja treba da kažem da je to bilo besmisleno, a da su ovi koji su njih ubijali, a to su Šmitovi preci, bili u pravu. To nije i ne može da bude u redu", naglasio je Dodik.

On je rekao da su djedovi brojnih zvaničnika Njemačke, ali i bivših visokih predstavnika u BiH bili u odijelima fašista kao oficiri.

"Moji djedovi su uticali na formiranje moje ličnosti, kao i priče o stradanju Srba na Kozari i stradanju ovog naroda ovdje", rekao je Dodik.

Groblje za njemačke vojnika na Kozari

On je naveo da i njemački izaslanik koji je boravio u Republici Srpskoj i BiH Manuel Zaracin ima imperijalističke zahtjeve i koji hoće da potcijeni, ponizi i vlada.

"Njemačka traži da se na Kozari izgradi groblje gdje će se premjestiti posmrtni ostaci Nijemaca koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Rekao sam da se to neće uraditi. I ja onda kao nisam dobar momak. Ovdje ste došli da ubijate naš narod. Sram vas bilo. Ubijali ste nas u prošlom vijeku i nikako da odustanete od toga", naveo je Dodik.

On je dodao da su se "dobre namjere", između ostalog SAD, Velike Britanije i Njemačke vidjele u Prvom i Drugom svjetskom ratu, NATO bombardovanju i oduzimanju Kosova.

"Da li ima nešto pozitivno? Ima li nešto što su uradili, a da je bilo fer prema Srbima? Oni ovdje žele da ne uspije ekonomija da bi dobili jeftinu radnu snagu", istakao je Dodik.

Tragedija srpskog naroda je, naveo je on, bila u tome što su se u prošlosti prekomjerno uvažavali stranci, te im se davao značaj veći nego što su imali.

"To su trećerazredni ljudi i školovani su da dođu ovdje i pričaju istu priču. Smjenjuju se nakon nekoliko godina provedenih ovdje, ali svi na odlasku kažu da smo bili u pravu", rekao je Dodik.

Podanički karakter Bošnjaka

Prema njegovim riječima, Bošnjaci su se kroz istoriju uvijek radovali strancima, ambasadorima i konzulima i mnogo je primjera kroz istoriju koji govore o njihovom podaničkom karakteru, čemu u prilog govori i podatak da su mladići skakali u Miljacku povodom dolaska vezira.

"Kada shvatimo da su loše namjere stranaca, onda Srbi više nemaju kočnice da iskažu stav", rekao je Dodik.

U intervjuu Srni Dodik je istakao da je i Šmit u nekoliko navrata pokušao da inscenira da su se sastali tako što će se na prevaru fotografisati s njim.

"Umjesto da imate odluku Savjeta bezbjednosti UN, vi gledate da se uslikate. Šta ja imam pričati sa čovjekom koji kaže da smo mi majmuni u cirkusu? Kako ja njega drugačije karakterišem nego kao fašističko smeće", rekao je Dodik.

Njegovim izjavama ne protive se Bošnjaci, koji, napomenuo je Dodik, "žele da Srbi nestanu sa ovih prostora".

"Oni znaju da kada nestane Republika Srpska - ovdje neće biti ni Srba. U BiH postoji realan odnos snaga i zasniva se na tri konstitutivna naroda, na neuspješnoj BiH i svemu onome što BiH predstavlja, a to je imaginacija i pokušava se održati intervencijom međunarodnog faktora", istakao je Dodik.

Slobodan Milošević

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je Slobodan Milošević, koji je branio Srbiju i srpski narod, na kraju, veoma loše lično prošao, ali da je to sudbina političara ovdje, te da su i tada mnogi ismijavali njegovu izjavu da ga stranci ne napadaju zbog njega, već zbog Srbije.

"U Srpskoj se upreglo mnogo ljudi koji će da kažu da Dodik identifikuje sebe sa Srpskom. Nije tačno. Individualno da, ali ne mislim da sam ja sve u Republici Srpskoj. Ali mislim da sam sada eksponiran u tom nekom smislu i da su oni krenuli starom matricom u kojoj prvo, ne valja lider, pa onda njegova porodica, pa izmišljaju kriminal, korupciju", rekao je Dodik.

On je podsjetio da se pričalo o kriminalu u vezi sa izgradnjom zgrade Vlade, što se ispostavilo kao netačno, ali niko se nije izvinio zbog toga niti zbog izmišljenih priča o vili i ikoni.

"Kako mogu da vjerujem sudu u kojem meni muslimani sude. Musliman tužilac, musliman sudija. Pored toga, tužilac je nelegalan u proceduri postavljanja, a sudija je branila Nasera Orića u Hagu, a onda je ovdje presuđivala u nekim predmetima i oslobodila sve muslimanske generale. A Milorad Dodik zato što ne poštuje Šmita je kriminalac. I sada je treba da vjerujem da je ona objektivna", rekao je Dodik za Srnu.

On je istakao da je taj sud nametnula zapadna međunarodna zajednica i da suđenje njemu neće biti samo suđenje Miloradu Dodiku, već će biti suđenje i sudu, te je naglasio da Srbi nemaju nikakve potrebe niti želje za ratom i da će sva pitanja biti riješena političkim procesom.

Srbi nisu repa bez korijena

"Ali to ne znači da treba da ih se plašimo, nismo mi repa bez korijena. Nisam čovjek rata. Bio sam oficir, godinu i po dana u Vojsci Republike Srpske kada je parlament odlučio da svi poslanici imaju ratni raspored u Narodnoj skupštini i da su obavezni da se odazivaju sjednicama. Za svoj angažman sam dobio najviše odlikovanje od gospodina Radovana Karadžića, a bio sam opozicija toj politici, ali sam bio u patriotskom svesrpskom okupljanju oko ideje slobode i države koja se pravi. Jedini sam ostao iz te garniture na javnoj sceni, možda i u tome treba tražiti razlog zašto hoće sa mnom da se obračunaju", rekao je Dodik.

On je ocijenio da sa strane dolaze olaka i medena obećanja, ali da to ništa nije dobronamjerno, te ponovio da Srpska nema ratnu opciju, da će se u krajnjoj instanci braniti, ali nikoga neće napadati.

"Čuvaćemo našu slobodu i zemlju, državu koja se zove Republika Srpska. Ona je međunarodno priznata u određenom ograničenom kapacitetu, nedostaje joj međunarodno priznanje u smislu članice UN, ali to ne mora da bude naša težnja", rekao je Dodik.

Probleme neće više rješavati puška

Predsjednik Republike Srpske je rekao da Srbi trebaju biti okupljeni i da ovdje više problem neće rješavati puška, već olovka, referendumi, izbori, okupljenost, jedinstvo, bez mnogo animoziteta.

"Slušam svašta od opozicije, koja je otišla kod Šmita, fašiste, i tražila da smijeni Milorada Dodika, unuka partizanskih boraca sa Kozare. Oni su to tražili. Sada se kunu da nisu. Ali to je njihov izbor. Mislim da to nije važno, nego je važno da li možemo da postignemo jedinstvo da odbranimo imovinu. Kako je moguće da animozitet prema Miloradu Dodiku ne mogu da prevaziđu pa čak ni zbog Republike Srpske", upitao je Dodik.

On je naveo da nije odlučujući, već više u ovom trenutku mobilizirajući faktor, jer postoji opšti napad na srpsko nacionalno biće, a riječ je o koncepcijama iz prošlosti.

"Izabran sam da vodim ovaj narod i odluka koju moram danas da donesem mora da se procjenjuje sa više stanovišta - šta znači danas, šta znači za jedno operativno vrijeme od deset dana ili deset mjeseci, šta znači strateški za deset godina kako će se ta odluka odraziti na stanje naroda i Republiku", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da bi primarni cilj i vlasti i opozicije trebala da bude jaka Republika Srpska, i naveo da je u osnovi politike vlasti zaustaviti bilo kakav prenos nadležnosti, što su i uspjeli.

PDP i SDS

On je napomenuo da se Mladen Ivanić hvalio da je najteže reforme on sproveo, da je prenio nadležnosti u vezi sa vojskom, indirektnim porezima, te Sud i Tužilaštvo.

"Kao što je bilo Srba u Vladi Ante Pavelića koji su bili generali ustaške vojske koja je izvršila genocid nad Srbima, tako danas imate PDP i druge koji tako misle da treba da rade. Oni misle da je njima to profitabilno, ali su marginalna manjina, politička, nacionalna i svaka druga. Nacionalna su na strani sa Šmitom i to je izdaja", rekao je Dodik.

On je konstatovao da u SDS-u ima jedan broj ljudi koji ostaje u toj stranci iz principijelnog razloga jer se ta stranka zove Srpska demokratska stranka i to ih asocira na srpstvo i to su pravi istinski borci za Republiku Srpsku.

"A ovi mešetari koji su se nakačili na moć SDS-a su pokazali šta mogu i do kojeg nivoa mogu da srozaju SDS koji je izgubio nacionalnu dimenziju kroz vođstvo (Mladena) Bosića, koji je otišao na Fakultet političkih nauka u Sarajevu i rekao da je on dio onih koji podržavaju BiH", podsjetio je Dodik.

On je naglasio da Srpskoj treba snažna većina, koju i ima, ali da bi dobro bilo i da je spreman da razgovara sa svima da vide šta su to pretpostavke koje bi mogle sve da ujedine.

Ustavni sud BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da u FBiH nema puno političke volje da se razgovara o ključnim političkim pitanjima, kao što je i Ustavni sud, jer postoji strah da se ne izgubi dosadašnja praksa da se donose odluke protiv Republike Srpske.

"Kada uzmete strukturu svih odluka Ustavnog suda BiH, vidjećete da je 99 odsto bilo protiv Republike Srpske, a za afirmaciju neke priče o BiH", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

Za te odluke, napomenuo je on, glasaju tri strana i dvoje sudija Bošnjaka.

"Oni neće to da napuste, a ljute se na nas kada mi to osporavamo. Kako mislite da živite dostojanstveno, ako se ne suprotstavite onome što je očigledno protiv vas. To je iracionalno, ne možete očekivati da stalno govorimo da je to u redu. Nije u redu", rekao je Dodik.

On smatra da nisu realni argumenti da se narušava suverenitet i teritorijalni integritet, jer teritoriju BiH niko ni ne dira.

"Teritorija BiH je zbir teritorija dva entiteta. Mi smo unijeli u BiH svoje prostore i svoju državnost. Četiri ili pet godina smo nezavisno funkcionisali, te pokazali da možemo biti država, uz sve slabosti koje smo imali“, napomenuo je Dodik.

On je istakao da njegova politika nije politika protiv muslimana kao naroda, niti protiv Bošnjaka ili Hrvata.

"Oni treba da imaju sva svoja prava, pa i ovdje u Banjaluci. Vjera je njihova privatna stvar i sve dok je tako – to je u redu. Ali nije u redu ako se taj identitet želi nametnuti, te ako se o Srbima govori kao o genocidnom narodu", rekao je Dodik.

Srbi su, rekao je on, jedini narod na Balkanu koji je uvijek bio spreman da se bori za svoju i slobodu svog slobodarskog karaktera i odbrane svoje države, kuće i porodice.

"Tako su kada niko nije smio stati pred tursku najezdu na Balkan, otišli na Kosovo i tamo su izginuli svi viđeni Srbi. Borili su se čak i kada su shvatili da je ta borba nerealna i da će biti izgubljena", podsjetio je Dodik.

On je istakao da su se Srbi kroz istoriju uvijek borili protiv neprijatelja, te da se po tome razlikuju od ostalih naroda.