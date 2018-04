Dodik: Stranci su uništili Dejtonski mirovni sporazum

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi Dejton dva doveo do raspada BiH, kao i da su stranci dosta uništili Dejtonski mirovni sporazum, ali da je, uprkos tome, potrebno boriti se i graditi što veći autonomni status za Srpsku.

"Svaka druga priča - o Dejtonu dva, Dejtonu šest, dovela bi do raspada BiH", naglasio je Dodik.

On je za "Srpski telegraf" rekao da za Republiku Srpsku razumijevanja ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na kojem su, kako je ocijenio, velika odgovornost i veliki pritisci.

"Na njemu /Vučiću/ je velika odgovornost i veliki su pritisci. Na meni je, pak, da u nemogućim uslovima branim ideju i opstanak Republike Srpske", rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske potvrdio je da neće putovati na inauguraciju predsjednika Rusije Vladimira Putina u Moskvu, koja se održava 7. maja u Moskvi, navodeći da je dan ranije Đurđevdan - njegova krsna slava.

"Moja slava je Đurđevdan, tu sam, kao svaki dobar domaćin i Srbin, ostaću ovdje", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je u politiku ušao zbog košarke, koju je igrao u mladosti, jer je "zbog svega što je tada vidio" bilo neminovno da se angažuje u društvenom radu, te naglasio da je ponosan što je bio član Saveza komunista.

On je naveo da mu je najteži momenat u karijeri bio kada mu je, zbog odbijanja bespogovorne poslušnosti, nekadašnji predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević, skoro dvije godine zabranio ulazak u Srbiju.

"Posljednji susret imali smo u Vili `Mir`, koja je kasnije bombardovana. Tražio je da podnesem ostavku na mjesto premijera. Odbio sam. Mjesec i po dana kasnije zabranio mi je ulazak u Srbiju", rekao je Dodik.

On je naveo da je, osim Franje Tuđmana, poznavao sve čelnike nacionalističkih stranaka koje su vrijeme raspada Jugoslavije imale dominantnu ulogu, a najnegativnije je ocijenio lidera SDA Aliju Izetbegovića, za kojeg je rekao da je bio "zagriženi islamista" koji je izazvao rat u BiH.

Prema njegovim riječima, Izetbegović je bio "lihvar koji je svima pokušavao da se dodvori, a u suštini je bio veoma zagriženi islamista".

"Njegova ključna rečenica da će žrtvovati mir za BiH dovela je narode u rat u kojem je izginulo 94.000 ljudi svih naroda i narodnosti", rekao je predsjednik Republike Srpske.

Dodik je istakao da mu je general Ratko Mladić "djelovao odlučno, generalski i junački" kada ga je upoznao 12. maja 1992. godine, prilikom usvajanja zakona o formiranju Vojske Republike Srpske.

Govoreći o prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, Dodik je naglasio da poštuje to što je Karadžić zanemario lični komoditet zarad ideje o tome da "moramo da ostanemo uz svoj narod, ali da moramo da ostanemo ljudi".

"Mislim da sam ja to uspio", kaže Dodik.

On je dodao da se nikada nije lično upoznao sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a da su kriminalci iz "`zemunskog klana` htjeli da ga smaknu i nešto pokušavali".

"Međunarodna zajednica me je 1999. obavijestila da su se u Banjaluci pojavila dvojica snajperista sa zadatkom da me ubiju. Pojačali smo bezbjednost i to je sve", rekao je Dodik, navodeći da i sada ima prijetnji "sa svih strana".