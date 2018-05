Dodik: Strane ambasade su licemjerne

Komentari: 2

Zaboravi INAT budi PAMETAN

zasto nasi novinari objavljuju svaku absolutno nebitnu sitnicu ? koga to zanima sta oni misle i kazu ? u njihovim zemljama se osoblju nizeg ranga kao ambasadorima ne daje mogucnost da dospiju u javnost. njemac nikad ne bi objavio sta misli neki ambasador . . . a kad bi se pokusao umijesati u unutrasnje stvari on bi bio prvi put upozoren a dragi put bi bio proglasen za personu non grata i protjeran iz zemlje. tako se od drugih iznudjuje respekt. mi smo smotan narod koji ne kad ne zna da misli logicno. dajemo nebitnim stvarima previse paznje a stvarno vazne stvari ne rijesavamo na vrijeme.