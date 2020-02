Dodik: Sud BiH nametnut da isključivo sudi Srbima

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Srebrenica ozbiljna podvala Bošnjaka i dijela međunarodne zajednice i da se i na slučaju generala Milomira Savčića vidi da je Sud BiH nametnut da bi isključivo presuđivao Srbima.

Dodik je rekao da je Sud BiH izgubio svaki smisao imajući jer je on to politička egzekucija samo za srpski narod.

"Činjenica je da taj sud nije ni formiran u skladu sa Ustavom BiH, nametnut je isključivo da bi presuđivao Srbima i to presude govore u posljednje vrijeme. U to se samo uklopila i sada ova priča", rekao je Dodik komentarišući mjere zabrane koje je Sud BiH odredio generalu Savčiću, predsjedniku BORS-a.

Dodik je rekao novinarima da to što je nakon mnogo godina Savčiću pripisano učešće u vojnoj formaciji ukazuje na to da on, vjerovatno, nije posljednji Srbin kojeg navodno pravosuđe BiH privodu da bi pokušao dodatno da opravda političku konstrukciju prema kojoj je srpski narod kriv za sve.

On je podsjetio da mnogo dokumenata danas govori da to nije tako, a jedan od njih je i posljednji iz britanske arhive koji govori da nije bilo nikakvog organizovanog ili pripremanog zauzimanja Srebrenice, te napomenuo da su uprkos tome Radovan Karadžić i general Ratko Mladić osuđeni.

Srpski član Predsjedništva BiH ukazao je i na knjigu bivšeg komandanta Unprofora u BiH Luisa Mekenzija da su 3. maja 1992. godine u Dobrovopljačkoj ulici muslimani prevarili i pobili vojnike, a da za to nema nikakve odgovornosti.

"Imate egzaktnu tvrdnju jednog čovjeka koji je bio odgovoran u to vrijeme i bio je zadužen za rješavanje tog problema, a na kraju nikome ništa", rekao je Dodik.

On je ocijenio da se pravosuđe ponaša kao da su "Marsovci" to naredili, a da ne postoji ratni član muslimanskog predsjedništva Ejup Ganić za koga postoje indicije da je naredio da se puca u Dobrovoljačkoj, što tvrdi i Mekenzi.

"Ganić sada slobodno hoda po Sarajevu i nikome ništa. Onda kažu da ovdje treba neko pomirenje i neka Bosna da se gradi. Na tome se ne može graditi. BiH je dramatično podijeljeno društvo, a srpski narod, naučen da trpi mnoge nepravde, istrpiće i ovu", rekao je Dodik.

On kaže da mu je žao Savčića i mnogih drugih koji su na taj način procesuirani, koji su imali dosta problema, a pokušavaju da ih osude samo zato što je to monstruozno neko nametnuo kao kolektivnu krivicu jednog naroda.

"To je nevjerovatno, ali mislim da u Republici Srpskoj i srpskom narodu ima dovoljno energije da pokažemo da smo mi na pravoj strani istorije, da se ovaj narod nije ni bavio zločinima, da je branio svoju slobodu", rekao je Dodik.

On je istakao da se 3. maj 1992. i Dobrovoljačka ulica može objasniti samo podvalom i prevarom, da je tada zaroljeno 180 vojnika, oduzeti oružje i oprema, iako je postojao dogovor o nesmetanom izslasku iz Sarajeva.

Prema njegovim riječima, onda se nađe priča o Savčiću, koji je komandovao jedinicom koja je bila na frontu i za koga nema nikakvih drugih dokaza.

"I sama Srebrenica je ozbiljna podvala Bošnjaka i dijela međunarodne zajednice. Tu nema istine. Za Srebrenicu treba jedan valjan istorijski, veoma neprikosnoven i nesporan krug ljudi, komisija koja bi mogla da utvrdi stradanja svih u to vrijeme, i Bošnjaka i Srba u tom regionu i da to ostavimo pokoljenjima kao raščišćenu stvar, a ne da se na bazi iluzija o Srebrenici prave nove iluzije. Tako je i ovo oko Savčića", zaključio je Dodik.

Sud BiH zabranio je generalu Milomiru Savčiću, predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske (BORS), napuštanje BiH i naložio oduzimanje putnih isprava, rekao je juče Srni njegov advokat Miodrag Stojanović.