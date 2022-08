Dodik: Sutra krivična prijava protiv Džaferovića

BRČKO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će već sutra protiv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića podnijeti krivičnu prijavu za zloupotrebu položaja i ovlaštenja zbog njegovog današnjeg nelegitmnog učešća na Samitu o međunarodnoj krimskoj platformi, koji je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Ukrajine.

Dodik je naglasio da ne postoji stav Predsjedništva BiH u vezi sa ovim pitanjem i da je DŽaferović prekršio poslovnik o radu ove institucije.

"Jer on nije samostalan u funkciji predsjedavajućeg. Član Predsjedništva ima pravo da ostvaruje međunarodne kontakte, ali ti međunarodni kontakti nisu u ime Predjedništva ako nema stava Predsjedništva", izjavio je Dodik novinarima u Brčkom.

Upitan da prokomentariše stav Džaferovića, koji je na onlajn Samitu rekao da institucije BiH podržavaju integritet svih zemalja, implicirajući time da Krim pripada Ukrajini, Dodik je podsjetio da je bio stava da predstavnici BiH ne treba da učestvuju na navedenom skupu.

"Muslimani bi u Sarajevu da dobiju jeftin gas, a usput bi pljuvali po Rusiji. To im je sportska discilina koju upotrebljavaju 24 časa dnevno. Mislim da bi bilo pametnije da se nije u tome učestovalo", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da BiH nema ni jedan stav o ukrajinskoj krizi u vezi sa dešavanja nakon februara.

"Postoje samo unilateralni stavovi. Neki muslimanski ambasadori, pa i oni koji su pod upravom Željka Komšića, po svijetu hodaju i prihvataju učešće u različitim platformama, ali to nisu stavovi BiH", rekao je Dodik.

On je rekao da ni jedan organ BiH nije donio ni jedan stav koji bi dao mogućnost za formalno uvođenje bilo kakvih sankcija Ruskoj Federaciji.

Dodik je naglasio da Džaferovićev postupak predstavlja "miješanje u unutrašnje stvari", te da njegov stav nije stav BiH.

"Džaferović je jedna trećina Predsjedništva, a organ koji se zove Predsjedništvo je kolektivni organ i samo on može donijeti stavove. To ne mogu da budu stavovi Predsjedništva. On će se pozvati na neku priču iz 2014. godine kada je to bilo sasvim neki drugi odnos, sasvim neko drugo stanje", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da rušenje svake zemlje počinje sa rušenjem njenih najviših organa.

"Mislim da je ovdje Džaferović prvak svijeta u tome", rekao je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović danas se, neovlašteno i bez odluke Predsjedništva BiH, obratio na onlajn samitu krimske platforme pri čemu je iznio neusaglašene stavove u vezi sa Ukrajinom.