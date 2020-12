Dodik: Svašta bih rekao toj sramnoj ženi

BANJALUAK - Nijedna država ne bi trpjela "otrovne stvari" koje šalje Sonja Biserko, a koja pritom uživa "svu demokratsku i ličnu slobodu" u Srbiji, rekao je predsjednik Predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Upitan da komentariše tvrdnje Sonje Biserko, Dodik kaže da je sramno da to govori žena koja uživa svaku demokratsku slobodu.

"Svašta bih ja rekao toj sramnoj ženi koja uživa svu demokratsku i ličnu slobodu ovdje, a šalje tako otrovne stvari. Nijedna država tako nešto ne bi trpjela. Nek ode u Njemačku pa da pokuša da radi protiv Njemačke, pa da vidi kako bi se provela. Pričaju kako Vučić zatvara Srbiju, kako nema slobode medija, slobode govora, sve je to laž, se je to konstrukcija. Nema to nikakve veze, to se samo intenzivira i pojača kad dođe neki važan datum, ali je to kontinuirano. I ja mogu to da potvrdim", rekao je Dodik.

Ako se na saslušanju spoljnopolitičkog komiteta kaže da Srbija mora da prizna Kosovo, to je ultimativan zahtjev koji ne dozvoljava drugačije ponašanje, rekao je Dodik i dodao da se smatra da u suprotnom treba srušiti Vučića.

Kao da su, dodao je, najveći problem na Balkanu Vučić koji brani Kosovo i koji je učinio najviše da Balkan bude stabilan i Dodik koji brani Republiku Srpsku.

"Nije mala stvar ako u saslušanju spoljnopolitičkog komiteta američkog Kongresa se kaže da Srbija mora da prizna Kosovo. Zamislite! To je ultimatovan zahtjev koji ne traži nikakvo drugo ponašanje, koji ne dozvoljava nikakvo drugo ponašanje. A ako ne, onda sve treba učiniti da se skloni Vučić. Vučić koji brani Kosovo i Milorad Dodik koji brani Republiku Srpsku su najveći problem na Balkanu, što nije tako. Mi smo ljudi koji su učinili najviše da Balkan bude stabilan i da Balkan bude razvijen. Ideja oko malog šengena je potekla od predsjednika Vučića, ja sam je u BiH podržao i doveo u poziciju da mora da prihvati mali Špengen. To se ne računa, samo se računaju neke imaginacije. Vučić je problem, ako se sruši Vučić, onda je lako sa RS, onda je lako sa Srbijom. Doći će neki ovdje koji će priznati Kosovo, a njemu neće biti važna RS i sve smo riješili, to je taj koncept muslimanskog Sarajeva", rekao je Dodik.

(B92.net)