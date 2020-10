Dodik: Sve odluke visokog predstavnika su nelegitimne

BANJALUKA - Prije nego što je iz Rusije stigla vijest da je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov u samoizolaciji i da ne dolazi u BiH, srpski član Predsjedništva Milorad Dodik, koji se trebao sastati sa Lavrovim, izjavio je da su bilateralni odnosi Republike Srpske i Rusije dobri.

Ukazao je da priče o navodnom malignom ruskom uticaju u BiH dolaze sa Zapada, koji se, kako je rekao, najviše miješao u BiH, a koja zbog poteza stranaca koji su degradirali Dejton uopšte ne može da funkcioniše.

Sa druge strane, ruska spoljna politika se, kako navodi, zasniva na poštovanju Dejtonskog sporazuma i međunarodnog prava.

Istakao je da je Rusija je u zadnjih desetak godina veoma jasno izdvajala svoje mišljenje u svim kominikeima PIK-a, kada su oni bili rizični sa stanovišta poštovanja Dejtonskog sporazuma.

„To govori o tome da sve što je donosio visoki predstavnik je nelegitimno. Za odluke te vrste mora da postoji konsenzus PIK, to se nije nikada obezbijedilo. Pritisak koji su vršili na političke garniture tog vremena je veoma sumnjiv, jer u demokratskim sistemima ne smije da bude pritisaka te vrste koji je išao do toga da su ljude otpuštali s poslova, prijetili. Rusija je sve to razumijela i rekla da ne želi da daje legitimitet takvim odlukama i mi smo zahvalni“, zaključio je Dodik za RTRS.