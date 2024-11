Dodik: Svi apsurdi BiH ogledaju se u postupku protiv mene

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodi istakao je da se svi apsurdi BiH ogledaju u sudskom postupku koji, kako je istakao, antiustavni Sud BiH, vodi protiv njega.

"I ukoliko me takav sud osudi, to će biti politička presuda. U tom slučaju će i u Republici Srpskoj biti donesene jasne političke odluke. One će biti da odbacujemo takvu praksu i da odbacujemo takvu BiH. Ako hoćete, vratite se na BiH koja je predviđena Dejtonom da bi ona funkcionisala", navodi Dodik na zvaničnom Instagram profilu.

Dodik je istakao i da je tokom sedmice održan redovan sastanak i konsultacije delegacija SNSD-a i HDZ-a.

"Posjetio sam i Bijeljinu, gdje sam prisustvovao sastanku s Gradskim odborom SNSD-a, kao i svečanosti povodom 80 godina kompanije 'Orao'", napisao je Dodik.

