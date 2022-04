Dodik: Svijet u ozbiljnom neredu

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je usud i politički put srpskog naroda da bude pred stalnim i permanentnim izazovima i da se teme nameću kako bi se o njima opredjeljivali.

Dodik je na tribini "Rat u Ukrajini - šta znači srpska neutralnost" da je svijet u ozbiljnom neredu i da u ovom trenutku nemamo razloga da se nadamo nečemu dobrom, pogotovu što globalne odluke ne zavise od nas.

"Svijet se dodatno podijelio i naši hendikepi su jasni - nalazimo u zoni Balkana, koji je na neki način okružen zapadnom sferom interesa. I Srbija i Republika Srpska tu se suprotstavljaju NATO savezu koji sada dobije ozbiljne izglede da se još više ojača“, rekao je Dodik na tribini u Beogradu.

Dodik je rekao da je ova tema jedan od najvećih izazova današnjice i da će učešćem na ovom skupu pokušati da pomogne sa pozicije političkog operativca prije svega, te ukaže na neke stvari, sa čime se političari suočavaju za razliku od analitičara koji posmatraju stvari iz svoje naučno-analitičke vizure.

"Jasno je da svijet, za koji je prije nekoliko decenija ili godina bilo jasno da je krenuo sa traženjem novih puteva i razilaženjem onih koncepcija koje su dotada živjele, sa očiglednom krizom neoliberalnog koncepta, koji je tražio spas da se homogenizuje, da je to našao u početku ukrajinskog sukoba", rekao je Dodik.

On je ukazao da je svijet u ozbiljnom neredu i to djele gotovo svi i istakao kako misli da se radi o događaju koji je jedan od onih koji će predodrediti buduće decenije, način kako će svijet ubuduće izgledati, kako je to bilo mnogo puta do sada, na primjer poslije rušenja kula Svjetskog trgovinskog centra u Americi kada svijet više nije izgledao isto.

"To pred nas postavlja ozbiljno pitanje kao odgovorne ljude u nauci, analitici, politici, kako naći odgovore na kretanja, na dnevna pitanja", rekao je Dodik.

On je istakao da očigledno moraju tražiti odgovori i na koncepcijske stvari, kako bismo uputili ili stvorili dovoljno javno mnjenje da ima jasne odgovore na ova pitanja.

"Mi smo oni koji možemo da analiziramo, pratimo, gledamo sa simpatijama ili antipatijama, ali u suštini iz onoga što ja poznajem i koliko mogu da imam dodira sa donosiocima odluka, mislim da ni na jednoj ni na drugoj globalnoj strani nema jasnog koncepta gdje će se ovo završiti, kada će početi konsolidacija ili artikulacija jednog ili drugog političkog pristupa", rekao je Dodik.

Tribina "Rat u Ukrajini - šta znači srpska neutralnost" u organizaciji informativno-političkih portala "Sve o Srpskoj" i "Fakti", na kojoj učestvuje i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, počela je danas u Pres centru Udruženja novinara Srbije /UNS/ u Beogradu.