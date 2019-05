Dodik: Tači pokušao da prikaže Republiku Srpsku kao neku babarogu

NIŠ - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Nišu da Republika Srpska nema teritorijalne pretenzije prema Kosovu, koje je sastavni dio Srbije.

Govoreći o verbalnom duelu sa predsjednikom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem na plenarnom sastanku Brdo-Brioni u Tirani, Dodik je istakao da je Tači miljenik stranaca i da misli da može da govori šta želi kada je na međunarodnoj sceni.

"On je pokušao da prikaže Republiku Srpsku kao neku babarogu, tvrdeći da se Srpska neće naći na prostoru Kosova. Rekao sam mu da mi nemamo teritorijalne pretenzije prema Kosovu, ali da je Kosovo sastavni dio Srbije i da, u tom pogledu, može da bude miran", rekao je Dodik novinarima u Nišu.

On je naglasio da je Srpska sjajan primjer kako se može riješiti konflikt i stabilizovati društvo multietničkog i multinacionalnog karaktera.

Dodik je ocijenio da je sa kosovske strane prisutno stalno prizivanje Amerikanaca da nešto rješavaju sa pretpostavkom da su na njihovoj strani, a da zanemaruju da su Dejtonski sporazum, kojim je Republika Srpska međunarodno verifikovana i dobila međunarodni status, kreirali Amerikanci.

"Bilo je mnogo tih verbalnih pokušaja da ocrne Srpsku. Pitao sam da li je to bio slučaj i ranije na ovakvim skupovima i rekli su mi da je bilo gotovo identično, ali da niko nije reagovao", kaže Dodik.

Govoreći o imovini BiH u Hrvatskoj i najavi da će biti potpisan bilateralni sporazum kojim će taj problem biti riješen, Dodik je rekao da ta imovina mora da pripadne BiH.

"To je naša imovina. Hrvatska se nije odnosila korektno kada je uspostavljala rješenja koja su omogućavala da daje tuđu imovinu u zakup. Mogla je natjerati vlasnike imovine da nešto riješe, ali nije mogla da ona raspolaže imovinom u ime nekoga i da još odredi da stvarni vlasnik ne može da joj priđe 20 godina", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, treba razgovarati i riješiti i to i druga pitanja koja su se na skupu u Tirani pokazala kao značajan problem, kao što je Pelješki most.

"Neki u BiH smatraju da to pitanje BiH mora problematizovati čak do međunarodnog suda. Mislim da je Pelješki most završena priča i da je to stvar Hrvatske, ali to pravi probleme u odnosima. Sve to bi trebalo staviti na dnevni red i završiti u korektnoj atmosferi", poručio je Dodik.