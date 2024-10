Dodik: Termin "funkcionalna Bosna" izmislili da bi uveli unitarnu BiH

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da BiH, naprosto, nema hemiju da može da se napravi, da je termin "funkcionalna BiH" izmišljen da bi uveli unitarnu BiH, kao i da je jedini maligni uticaj u BiH onaj koji su činili Britanci, Amerikanci i u značajnom dijelu briselska administracija.

"Znamo mi šta je maligna bolest. Maligni uticaj je kada bacite osiromašeni uranijum na područje gdje živi naš narod, čak i na prostorima koji su ostali u drugom entitetu, ubijajući mnoge naše nedužne građane i djecu. Na tim prostorima, preko pet puta pojačao se broj malignih oboljenja od tada do danas. E, to je njihov maligni uticaj", rekao je Dodik za "Sputnjik".

Odgovarajući na pitanje da li su posljednje prijetnje generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea Srpskoj "da je navodna secesija u BiH problem Balkana" direktno povezane sa odlaskom na BRIKS, Dodik je naveo da 30 godina traju bezuspješni pokušaji, u kojima je učestvovao i NATO, da se stvori zemlja koja ne može da bude stvorena.

"Naprosto, BiH nema hemiju da može da se napravi", naglasio je Dodik, prenosi Srna.

Prema njegovim riječima, ako se uzme međunarodna klasifikaciju toga šta je secesija, to je događaj koji se već desio, nije događaj koji se dešava, to je kad se dio zemlje odvoji nasilno od drugog dijela i taj drugi ne priznaje taj otcijepljeni.

"Može neka opšta diktatura, može vojna diktatura, evo preporučujem Ruteu neka to uradi: neka uvede NATO, neka zauzme sve, neka kaže nema više demokratskih izbora, nema slobodnog života, neka uvede policijski čas u BiH, to je način na koji ona može da opstane. Nema drugog načina. Ona nije stvar volje svih nas tamo koji živimo", rekao je Dodik.

Budući da je Rute bio premijer Holandije, a to je ozbiljna zemlja, Dodik kaže da nije vjerovao da neko sa takvom reputacijom dođe, pa "kao papagaj ponavlja tuđe izmišljotine".

"Ne mora da znači da je Rute ozbiljan, bez obzira što je generalni sekretar. Nije on izabran tamo da bude neki kreativac. On je tamo izabran da nešto sprovodi", ukazao je Dodik.

On je rekao da, s druge strane, Rusi poštuju međunarodno pravo, da su na sesijama Savjeta bezbjednosti i UN uvijek bili na strani slova Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Nikada nas ničim nisu ohrabrili da mi kršimo međunarodno pravo. Ničim, nikada. Možda smo i nekad želeli da nam to sugerišu, ali nikad nisu to uradili. A ovi masovno krše svo međunarodno pravo, međunarodne sporazume, Dejtonski mirovni sporazum i sve druge. Varaju gdje god stignu, od Kumanovskog sporazuma do Dejtonskog sporazuma, pa do Minskih sporazuma. Kad kažu da je ruski maligni uticaj, onda oni smatraju da treba taj njihov već ostvareni maligni uticaj prebaciti na nekog drugog. E, to ne uspijevaju", istakao je Dodik.

Kada je riječ o "nepristojnim ponudama" koje dobija da ojača nešto što se zove "funkcionalnost BiH" u zamjenu za oslobađajuću presudu u procesu koji se vodi protiv njega, Dodik kaže da je to stalno i da nije bio ni pripreman sastanak te vrste, nego je rečeno - pa možda bi se moglo očekivati da bude oslobađajuća presuda kada bi pristao da BiH bude "funkcionalna".

"A mi to čitamo unitarna BiH. Oni su taj termin `funkcionalna Bosna` izmislili da bi uveli unitarnu BiH. Pa smo onda rekli, a šta vam to znači. A oni kažu, to vam znači recimo da morate prihvatiti da se reguliše pitanje imovine", ukazao je Dodik.

On je ponovio da je pitanje imovine regulisano u BiH i da Ustav BiH kaže da sve ono što izričito nije dato BiH ustavnim odredbama pripada entitetima.

"A tamo nije dato, tim Ustavom, nije data imovina. Međutim, tu je i neka druga priča, tu je neka priča o rudnim bogatstvima. Poznato je da u Evropi nema ništa od tih nekih važnih sirovina, a ako ima nešto ne mogu da ih eksploatišu jer imaju i jake ekološke i druge pokrete. I onda računaju da će upravo ovako dugo nas držeći izvan Evrope, napraviti sistem u kojem će moći lako doći do tih rudnih bogatstva. Recimo, na jednom lokalitetu u Republici Srpskoj postoji istraživanje u kome je dokazana komercijalna količina magnezija, 100 miliona tona. 100 miliona tona, ozbiljna brojka", naveo je Dodik.

Oni su, rekao je Dodik, naučili da otimaju, kao što su oteli izvorišta nafte u prošlosti, sad bi oteli i rudna nalazišta na ovim prostorima.

"Pa sad, pošto mi to nećemo, onda su smislili koncept da to smjeste u Sarajevu u kancelariju, pa je to lakše riješiti", rekao je Dodik.

