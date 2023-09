Dodik: Tragamo na osnovu čega je Šmitu izdat pasoš u MIP-u BiH (VIDEO)

LAKTAŠI - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se utvrđuje na osnovu čega je Kristijanu Šmitu, koji nije imenovan u Savjetu bezbjednosti UN-a na mjesto visokog predstavnika, izdat pasoš u Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

"Tragamo za odgovornim licima u OHR-u, koja su takav zahtjev uputili MIP-u, kao i za onima koji su u Ministarstvu inostranih poslova potpisali zahtjev za izdavanje pasoša", rekao je Dodik za RTRS, navodeći da je riječ o krivičnoj odgovornosti.

On je izjavio da ima saznanja da se o tome vodi istraga i u Njemačkoj, a to sve govori da neko mora odgovara, a prije svega, da se utvrdi odgovornost lokalnih ljudi.

"Sve govori da je to sumnjivo, u najmanju ruku nelegalno, i na neki način će neko morati da odgovara", rekao je Dodik za RTRS.

On je naglasio da je ovo prije svega krah za BiH, njen sistem i njene institucije, da se na bazi lažne priče o tome da je imenovan, Kristijanu Šmitu izdaju bilo kakvi papiri za boravak.

"Zato je i pokrenuta ta procedura da se to preispita i utvrdi, treba konačno da se utvrdi odgovornost lokalnih ljudi za sve to", rekao je Dodik.

On je naglasio da njemu "pakuju" zato što neće da poštuje onoga koji upravo na takav lažan, falsifikovan način, pokušava sebi da obezbijedi autoritet.

"Sve to govori u kakvom je stanju BiH, da je ona poslije 30 godina u stanju mrcvarenja. Vjerujem, da su nas stranci pustili u BiH da se snađemo ovdje i pokušamo da napravimo moguću BiH, da bismo danas možda imali čak i uzornu priču. Međutim, oni ovdje prave eksperiment, žele ovdje da sabiju, da vrate neke ideologije, odnosno reafirmišu neke pristupe koji su nama poznati krajem pretprošlog i početkom prošlog vijeka, oličene u nastojanjima da se od BiH napravi jedna država, jedna nacija, jedan jezik, jedna vjera", istakao je Dodik.

On je rekao da stalno takvi poput Šmita iz Njemačke ne dozvoljavaju da BiH ide dalje.

"Prema tome, svi ti formalni propusti od Bošnjaka u Sarajevu isključivo su u vezi sa tim da dođe stranac koji će napraviti zlo Srbima. U takvim uslovima ne možete da živite ovdje", naglasio je Dodik.

On je upitao zašto bi Srbi živjeli u takvoj BiH.

"Zašto bismo mi živjeli u takvoj BiH? Naš pristup je dajte nam ustavnu BiH, nije problem, u ovoj BiH nećemo da budemo, otići ćemo iz nje, budite sigurni, šta god bilo, zaustavljali vi Milorada Dodika, ne zaustavljali, krivično ga ganjali, pokušali ga zatvoriti. Sve što budete uradili neće spriječiti snagu ovog naroda koji neće da živi potlačen. Nećete nam oteti imovinu, ne možete je oteti, to je naše, to je nešto što nije sporno, to je izmišljotina Šmita i /američkog ambasadora Majkla/ Marfija da sad imovina pripada BiH", poručio je Dodik.

On je naglasio da se tek u posljednjih godinu dana o imovini priča na taj način, dok je svih ovih godina bilo jasno da imovina pripada entitetima jer je to i Ustav rekao - da sve ono što nije dato BiH izričito Ustavom pripada entitetima.

"Sad mi moramo da se borimo za nešto što je jasno, precizno, a on dođe falsifikovan nama ovdje, nevjerovatno. Sve su to gluposti, 150 godina nas pate i mrcvare sa takvim budalaštinama. U čemu je razlika između pravljenja bosanske priče /Benjamina/ Kalaja i ovoga što on /Šmit/ sad želi da uradi sa imovinom? Ni u čemu", rekao je Dodik.

Dodik je poručio da Kristijan Šmit ni o čemu ne odlučuje i da nema nikakve njegove obavezujuće odluke.

Ministarstvo spoljnih poslova u Savjetu ministara istaklo je da je Kristijanu Šmitu, u skladu sa verbalnom notom OHR-a, izdata identifikaciona iskaznica tipa MO sa rokom važenja do 26. januara 2025. godine, te da on i stalo osoblje OHR-a uživaju status diplomatskog agenta, javili su mediji u FBiH.