Dodik: Trajno prezentovati činjenice o boravku Srba na području Tuzle

BIJELJINA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je večeras u Bijeljini, gdje prisustvuje tradicionalnom druženju Tuzlaka, da treba trajno dokumentovati i prezentovati činjenice o boravku Srba na području tuzlanske regije.

Dodik je podsjetio da je više od 80.000 Srba sa područja Tuzle moralo da napustilo taj prostor u proteklom ratu.

On je istakao da je ovo druženje lijep povod za okupljanje Tuzlaka koji su u proteklom ratu napustili područje tuzlanske regije pod naletom tadašnjih muslimanskih jedinica, jer nisu bili sigurni da mogu da nastave život u Tuzli, pa su odabrali da nastave život širom svijeta, a najviše u Bijeljini i u Srbiji.

"Ovo je lijep povod da se nađu, a i nama prilika da podržimo njihove aktivnosti, da se očuvaju činjenice o boravku Srba na tim prostorima. Ono što čini Zavičajno udruženje Tuzlaka u Bijeljini mi želimo da podržimo i da se nađe način da se trajno dokumentovuju i prezentuju činjenice o prisustvu Srba na tom prostoru", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.

On je napomenuo da je rađena edicija "Svjedoci stradanja" s ciljem da se doprinese njegovanju kulture sjećanja o stradanju srpskog naroda tuzlanske regije i dodao da će biti nastavljena podrška takvim aktivnostima.

Dodik je dodao da treba da bude promovisano i to da se Tuzlaci vrate u zavičaj bar jednom godišnje, da se napravi neko kultno mjesto u vezi sa tim, jer je to najbolji način da ljudi rasuti širom svijeta ne izgube sjećanje na to odakle potiču.

Tradicionalno druženje Tuzlaka organizuje Zavičajno udruženje Tuzlaka u Bijeljini, koje je osnovano 2015. godine.

Srbi, predratni stanovnici tuzlanske regije, nakon ratnog stradanja na prostoru sadašnje FBiH, uglavnom su naseljeni u Bijeljini, Zvorniku i Ugljeviku u Republici Srpskoj.