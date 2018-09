Dodik: Trampov drugi mandat šansa za Srpsku

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će drugi mandat američkog predsjednika Donalda Trampa predstavljati šansu za reintegraciju Srpske sa Srbijom ili veći stepen samostalnosti.

Dodik je istakao da se mora više slušati, a ne živjeti u stereotipima iz prošlosti i podsjetio da je američki predsjednik Donald Tramp na Generalnoj skupštini UN potvrdio svoju politiku nemiješanja u unutrašnje stvari drugih država.

"Neki ljudi iz Trampove kampanje su rano sa mnom kontaktirali, kada sam bio u Čikagu i kada je tek bilo u najavi da će on da se kandiduje. Smatrao sam, na bazi onoga što je meni rečeno, da to može da bude dobro za Srbe i tada sam srpskoj zajednici rekao da bi ga trebalo podržati. 95 odsto Srba je podržalo Trampa, šta je imalo od demokrata? To što su podržavali sve naše regionalne neprijatelje", rekao je Dodik sinoć za "RTS".

On je dodao da namjerava da ostane u vezi sa bivšim Trampovim strategom Stivom Benonom i, ukoliko dođe u Evropu, da se sa njim sretne u zadnjoj dekadi septembra.

"Benon i ta struktura, ko god ona bila u Evropi, koja potencira da se uvaže i favorizuju identiteti, koji ne moraju da budu u ratu i sukobljeni, za mene je prihvatljiva politika", rekao je Dodik, napominjući da je Benon prijatelj i mađarskog premijera Viktora Orbana.

On je ukazao da Benon smatra da je potisnuti identitet "najgora stvar i uvijek gura reakciju, odnosno pobunu, da treba ljudima dozvoliti da imaju svoj identitet i da narodi imaju svoje države, da sarađuju, a ne da neka nadpriča upravlja time".

"To je ono što me je privuklo. Mislim da je to istina. Čovjek ima pravo da voli svoj narod i svoju državu, kao što i ja imam pravo da volim svoju Republiku Srpsku i Srbiju, tako i (predsjednik Srbije Aleksandar) Vučić ima pravo da voli i Srbiju i Republiku Srpsku i srpski narod. To ne znači da mrzite nekoga", rekao je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, istorija BiH je puna pokušaja da od Srba naprave Bosance, a kada to nije uspjelo onda se nameće naziv bosanski Srbi.

"Pa nismo bosanski Srbi - mi smo Srbi, a oni neće to da nauče, jer je to još (austrougarski političar Benjamin) Kalaj promovisao. Ja ne pišem i ne govorim bosanskim jezikom. Ja nisam Bosanac i vrijeđa me kad mi neko kaže da sam Bosanac. Ja sam Srbin. Moj primarni identitet. Zašto mene gurate da prihvatim da su muslimani sebe proglasili Bošnjacima i da ih ja tako oslovljavam, a zašto mene uporno, stotinama godinama nećete da oslovite kako se ja osjećam?", upitao je Dodik.

On je ukazao na protivrječne stavove Zapada koji zastupa stav da njihovi lideri moraju da imaju viziju, a u ovom regionu ruši one koji se izdignu na nivo regionalnog ili narodnog vođe.

Predsjednik Srpske ocijenio je da je posjeta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Banjaluci najavljena za 17. septembar dokaz da Rusija primjećuje da Republika Srpska postoji i da "sa svog međunarodnog položaja apsolutno stoji na poziciji međunarodnog prava".

"I to je nama dovoljno. Međunarodno pravo kaže da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda i ako je to nešto sastavljeno, onda ne može da se donese odluka na nivou BiH bez sastavnica", rekao je Dodik.

On je istakao da će 17. septembar biti veliki i radostan dan za Repbuliku Srpsku jer u Banjaluci počinje da se gradi rusko-srpski pravoslavni centar.

"Temelji su spremni za osveštavanje i tom činu će prisustvovati Lavrov, koji je zainteresovan da pomogne u daljoj gradnji. Lavrov i sva Rusija i (predsjednik Ruske Federacije Vladimir) Putin i svi ljudi su naši veliki prijatelji, a gradnja Centra je najviši mogući dokaz privrženosti i prijateljstva", rekao je Dodik.

On je objasnio da će to biti jedan od dominantnih objekata u Banjaluci, a da Srpska pravoslavna crkva, koju Republika Srpska pomaže, u Banjaluci pravi centar, dok će crkva po modelu ruske crkve biti u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve.

On je naveo da će na sastanku sa Lavrovim razgovarati i o ekonomiji i podsjetio na veliku rusku investiciju u Rafineriju Brod, koja danas uspješno radi.

"Republika Srpska je puna primjera dobrih investicija i ima dobar, stabilan ekonomski tok", rekao je Dodik.

On je ukazao da Republika Srpska u 16 posljednjih kvartala zaredom, bilježi stalni rast BDP-a, koji je bio iznad tri odsto, ističući da je BDP Srpske "rastao u uslovima deflacije".