Dodik: Trampu želim brz oporavak i ispunjenje svih budućih ambicija

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske danas je oštro osudio pokušaj ubistva predsjedničkog kandidata i bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Želim mu brz oporavak i ispunjenje svih budućih ambicija. Nasilje nikada ne bi trebalo da bude odgovor na bilo koji politički stav", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

➡️ I strongly condemn attempt of assassination of a presidential candidate and former US President, Donald Trump. I wish a speed recovery and fulfilment of all his future ambitions. Violence should never be an answer to any dispute. ➡️ Оштро осуђујем покушај убиства…