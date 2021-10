Dodik: Trasa auto-puta korigovana koliko je moguće

​PRIJEDOR - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će auto-puta od Banjaluke do Prijedora biti izgrađen, da je trasa korigovana koliko je to bilo moguće i da će biti ljudi koji će morati da sa te trase sklone imanja, ali će za to dobiti adekvatno obeštećeni.

"Nešto smo korigovali u dijelu u kojem je to moguće, neće biti i ne smije biti zastoja. Auto-put je najveće dostignuće koje možemo da uradimo za ovaj kraj i mi ćemo to učiniti", rekao je Dodik novinarima u Omarskoj nakon sastanka s mještanima.

On je naveo da će to biti na zadovoljstvo svih ljudi i da je mnogo onih koji sve ovo prihvataju.

Oni čija će se imanja naći na trasi novog auto-puta, Dodik je rekao da će biti adekvatno obeštećeni, niko od njih neće biti ni bijeda ni sirotinja, naknade će biti takve da će oni koji su na srcu auto-puta moći da obezbijede novi život na kvalitetniji način.

"Dionica gdje je bila predviđena petlja biće korigovana u dijelu u kojem je to moguće, jer ako pravimo neke nove trase morali bismo da idemo u proceduru koja traje dvije godine, a mi za dvije godine namjeravamo krenuti u izgradnju i završetak u naredne tri i po godine", objasnio je Dodik.

Ljude je zamolio za strpljenje i poručio da niko neće biti ostavljen, da Republika Srpska stoji iza njihove imovine i da ne treba da se plaše, iako ima raznih mešetara koji svašta pričaju.

"Dakle, bez obzira na to da li neko na trasi ima građevinsku dozvolu ili ne, njihov objekat biće adekvatno tretiran kao da ima građevinsku dozvolu. Neće niko nikoga istjerati iz kuće dok se ne obezbijedi kroz ugovaranje naknada. Nažalost, ja znam šta je zavičaj, šta je kuća, šta je imanje, ali mislim da će ovaj kraj doživjeti blagodeti kao i mnogi drugi, kao Prnjavor", istakao je Dodik.

On je podsjetio na vrijeme kada je građen auto-put prema Doboju, a ljudi zabranjivali kamionima da prolaze preko njihovih njiva da dolaze do gradilišta.

"Niko nikoga ničim neće ugroziti. Dok se ne dobije adekvatna naknada koja ljudima omogućava da na nekoj drugoj lokaciji ili onako kako oni hoće obezbijede novi život na kvalitetan način, nećemo se mrdati odavde, znači niko neće biti oštećen", zaključio je Dodik.

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović rekao je da je jedan broj mještana tražio da se trasa izmjesti, da su bili dva puta razgovori u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, ali da se nije uspjelo naći adekvatno rješenje koje bi sve zadovoljilo.

On je naveo da su građani željeli da razgovaraju sa Dodikom koji je danas našao vremena da dođe u Omarsku i razgovara sa mještanima.

"Vidjećemo šta o svemu tome kaže struka, da li uopšte postoji mogućnost izmještanja te trase ili ne", rekao je Pavlović.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Omarska Željko Romanić rekao je da ima malih pomjeranja koja ugrožavaju stanovništvo i da se očekuje da se udovolji mještanima tamo gdje je to i moguće.

"Rečeno je da će biti obeštećeni skoro i duplo više nego što njihova imanja vrijede, a biće i dalje dogovora i sitnih pomjeranja", rekao je Romanić.

Mještanin Potkozarja Milorad Vrhovac kaže da auto-put ide preko njegovog imanja, preko dvije kuće i tri pomoćna objekta, kaže da nije protiv auto-puta, ali da želi da zaštiti svoje imanje jer je mnogo oštećen. Njegov prijedlog je da mu se kuća zaobiđe.

Savo Dukić, mještanin Gornje Omarske, priča da auto-put ide pored njegove kuće i da je posljednja ograda auto-puta četiri metra udaljena od kuće, ali da ona nije predviđena za rušenje niti je ugrožena.

"Svi objekti koji se ruše su zabilježeni, a svi koji su ugroženi nisu obilježeni kao takvi. Takvih objekata od Verića do Lamovite ima 31 za rušenje i 27 ugroženih, plus sad kad je urađena parcelacija dodato je još pet objekata u Gornjoj Omarskoj", rekao je Dukić.

Sastanku o trasi auto-puta Prijedor-Banjaluka prisustvovali su ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić, direktor "Autoputeva Republike Srpske" Dušan Topić, predstavnici Gradske uprave Prijedor i Gradskog odbora SNSD-a Prijedor.