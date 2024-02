Dodik: Trojka je poslušnik Amerike

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da sarajevske stranke, umjesto ravnopravnog i partnerskog odnosa, opet guraju priču o "pravima najbrojnijeg naroda" da odlučuje o procesima u BiH.

"Svakim njihovim pokušajem da negiraju osnovne principe na kojima počiva ova državna zajednica, ubijaju i BiH. Opet imamo isti rasplet događaja. Svako ko prati politička dešavanja, može da dođe do istog zaključka – Amerikanci su opet odigrali svoje. Trojka se pokušala predstaviti kao nosilac promjena i konstruktivan partner, a u suštini su poslušnici koji ne mogu da iznesu i dovrše priču u vezi s ispunjavanjem reformi koje traži EU iz jednog prostog razloga – to se ne dopada Amerikancima", napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

On je naveo da sada svi "stojimo zaglavljeni" dok Amerikanci ne izmisle nešto novo što trojka može predstaviti kao svoje.

"I Holandija je ovih dana naročito aktivna. Ministar Konaković još aktivniji. Kada su na osnovu pisanija raznih portala i medija koji su u službi stranaca, a na osnovu stvarnih činjenica, podizane sankcije protiv zvaničnika Srpske, predstavnici Bošnjaka su likovali i sami pozivali da se to privede kraju, da se spriječi moje političko djelovanje i Srpska izoluje i da se dižu optužnice. Stvarni smisao svega toga je bilo disciplinovanje Srba. To je način na koji Amerika funkcioniše. Ako vas ne mogu kupiti, onda će vas uništiti. Jasna stvar. Danas kad pišu o njima, nije im baš svejedno, sada kažu to su laži. Jednakim žarom su komentarisali i dočekali podizanje optužnice protiv mene, a pitanje je kada će početi podizati optužnice protiv njih", naveo je Dodik.

Inače, Dodik Holandiju i Konakovića spominje jer je nedavno u holandskim medijima objavljeno da se u "bosanskohercegovačkim medijima redovno objavljuju priče o službenicima I istražiteljima koji navodno sarađuju sa Edinom Gačaninom Titom, ili ih on plaća", a jedna od osoba koju je advokat na jednom suđenju spomenuo je upravo i Elmedin Konaković. Ove navode Konaković je demantovao, međutim pojedini mediji iz BiH kasnije su objavili da je Konaković u Dubaiju bio sa Titom i to u martu 2021. godine.

Dodik je u svojoj objavi naveo I to da BiH nema pravosuđe i vladavinu prava te da se u "ovakvoj nakaradnoj BiH pita Amerika", a da se u Srpskoj pita narod I predstavnici srpskog naroda.

"Spremni smo za EU i to otvoreno pokazujemo konkretnim djelima, ali bez spremnosti druge strane nema ni evropskog puta. Bošnjaci su pred najvažnijom odlukom i od njihove odluke zavisiće i sudbina BiH. Amerika ne može da donosi odluke umjesto izabranih predstavnika, niti Bošnjaci mogu da ostvare dominaciju o kojoj maštaju. Svi treba da prihvate jedino moguće rješenje koje obezbjeđuje mir I stabilnost u BiH, a to je dosljedna primjena Dejtonskog sporazuma. Bez toga neće biti ni BiH, a ni evropskog puta", naveo je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.