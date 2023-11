Dodik: "Trojka" sve više pokazuje da živimo u dvije države

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da svakom svojom aktivnošću "trojka" sve više pokazuje da već živimo u dvije države, a ostalo su formalnosti i pitanje je dana kada će se i to desiti.

"Svojim lažima na račun Republike Srpske i prikrivanjem radikalnih militantnih grupa za čije postojanje i svjetska javnost zna, pokazuju da nemaju volju da se to pitanje riješi, te tako negirajući opasnost i probleme koji postoje postaju ključna prijetnja za bezbjednost svih stanovnika u BiH", ukazao je Dodik.

Činjenica je da niko nije reagovao na skandaloznu prijetnju iranskog amabasadora da će kao i prije 30 godina "pohitati" u pomoć, ako se pojavi problem za BiH, rekao je Dodik, pokazuje njihovo licemjerje.

"S druge strane šalju pisma o navodnom malignom ruskom uticaju i to neko treba da podrži, a zna se kakva je uloga Irana bila i kakva se uloga u dijelu radikalnih bošnjačkih struktura priželjkuje i dalje", naglasio je Dodik za Srnu upitan da prokomnentariše pismo koje su uputili poslanici i delegati "trojke" institucijama EU i SAD.

Predsjednik Srpske je ocijenio da je evidentno da su u nedostatku ideja pozvali i cijelu međunarodu zajednicu da zaštiti neustavni Sud i Tužilaštvo BiH i tako još jednom pokazali da žele da utiču na politički proces koji se vodi protiv institucija Srpske i njega kao predsjednika Republike, te šta je stvarna zamisao tog pravnog cirkusa.

On je naglasio da je jasno da je Milorad Dodik jedino prijetnja njihovom unitarizmu i ničemu drugom.

Dodik je poručio političkim muslimanima koji pričaju o multietničnosti da prvo pitaju Srbe i Hrvate koji žive u Sarajevu kako zapravo ta multietničnost izgleda iz njihovog ugla.

Dok su im puna usta hvale kako je sve bajno i sjajno i niko ne želi da dominira nad drugim narodom, rekao je Dodik, neka samo pregledaju izvještaje medija u Federaciji, kako govore o svojim komšijama Srbima i ismijavaju činjenicu da postoje Srbi, koji zahvaljujući svojoj sposobnosti mogu da rade bilo gdje, pa i u tom istom Sarajevu, ali to nekome smeta i predmet je podsmijeha, ali i iživljavanja.

"Nisam ja poslao pismo, nego su ga poslale vaše kolege. Vama niko ne brani da pišete šta hoćete. Lagali ste godinama, pa možete i da nastavite. Ako hoćete da pokažete išta malo dalje od ove propagande morate da prestanete lagati oko Kremlja i ostalog. Rusija je za nas prijateljska zemlja i mi ćemo i dalje sarađivati. Nastavićemo raditi u interesu Srpske. Vama kao poltronima stranih ambasada ništa drugo i ne priliči nego da izmislite da svi stranci imaju svoje poltrone", istakao je Dodik.

On je podsjetio da Rusija nikada ništa nije tražila od Republike Srpske, niti traži.

Prema njegovim riječima, Rusija traži poštivanje teritorijalnog integriteta BiH i uvažava činjenicu da strane u BiH treba da se dogovaraju, bez prisustva stranaca i to je ruski zvanični stav.

"Nema nikakvih podzemnih aktivnosti, te da su podzemne aktivnosti samo u vašim glavama", poručio je Dodik i dodao da vidi da se opet drže svoje "lijepe dječje pjesmice" o secesiji.

"Da vam kažem, nikakav plan o secesiji nema, ali da ćemo prihvatiti vaše priče o tome kako ćete napraviti unitarnu BiH, to sigurno nećemo. Jedna od varijanti da vam se suprotstavimo jeste da se mirno raziđemo. To je nešto što će se desiti i vi to savršeno dobro znate. Zato ste ovako nervozni i zato plasirate priču o tome da su jedan čovjek i jedna partija nešto krivi, a vi ste bajni, bajna ponuda svima. Je l’ da?

Treba samo vas da slijedimo i ovdje će teći med i mlijelo? Naravno, to nije istina, a najbolje o tome govore izbori. Mi smo za vas, što se tiče SNSD-a, na političkoj sceni BiH politički giganti, kako je to rekla Željka Cvijanović, a vi ste tek marginalne umišljene periferne spodobe koje pokušavaju da prodaju svoju ideologiju i svoju politiku. Još jednom da vam kažem da nemam plan o secesiji, ali mislim da ćemo se mirno razići upravo zbog vaših politika", zaključio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.