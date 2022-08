Dodik: Turkovićeva ne preza da kleveće Srbe i Hrvate

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da najnoviji istup ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković na Bledskom forumu u Sloveniji nije usaglašen i da ona ne može i nije govorila u ime BiH, pogotovo nakon što je nedavno pokrenut njen opoziv.

Komentarišući izjave Turkovićeve da su problem BiH takozvani proruski uticaj i blokada institucija, kao i njene optužbe da se Hrvatska i Srbija miješaju u izborno zakonodavstvo BiH, Dodik se upitao gdje su dokazi za sve što je rekla?

Dodik je rekao da su gori oni koji je slušaju na tom forumu i da ruše BiH na način da prihvataju takve tipove koji se lažno predstavljaju.

"Ali, to njima odgovara, vidim da je tamo i onaj Šmit koji nije visoki predstavnik, i on nešto priča... Kakvo miješanje Srbije? Pa kod njih islamska zajednica sve izbore odlučuje, ko je politički faktor u BiH. Imaju pomoć raznih arapskih i islamskih zemalja, a to nikada nisu potvrdili", rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da Turkovićeva ne preza da iznosi laži i da kleveće Srbe i Hrvate, umjesto da zastupa i njihove interese.

"To je pokazalo samo da BiH ne vrijedi ničemu", ocijenio je Dodik.