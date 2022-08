Dodik: Turkovićeva ne zaslužuje da mirno dočeka kraj mandata

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, komentarišući inicijativu za smjenu ministra spoljnih poslova BiH Bisere Turković, rekao je da je ona žena koja je učinila sve da razbije politiku u BiH na paraparčad "skoro da ne možeš više da je okupiš i ne zaslužuje da mirno dočeka kraj mandata".

"Zato smo dogovorili u okviru SNSD-a i HDZ-a tu inicijativu koja podrazumijeva zahtjev Predsjedavajućeg Savjeta ministara da pokrene njenu smjenu što vjerujem da će on učiniti jer ima dovoljno glasova potrebnih za to u Savjetu ministara, a to dalje ide na Predstavnički dom i Dom naroda", rekao je Dodik za ATV.

Dodik ističe da bi o tome trebalo da glasaju oba doma.

"Muslimani će sve učiniti da je zaštite to mi znamo, teško da bi na kraju iko mogao da da pozitivne ocjene o njenom radu i sami politički muslimani u Sarajevu, ako su objektivni, moraju da vide da je ona tu urušila sve, da je dovela do toga da nema koncenzusa", kaže Dodik.

Dodik kaže da možda nekoliko njenih partijskih kolega iz SDA podržava takvo nešto, ali je u suštini srušila svu tu politiku.

"Lažno se predstavljala u ime BiH, hodala po svijetu i lagala o situaciji u BiH, to je sasvim bilo dovoljno da se pokrene ovakva inicijativa, i ranije je bilo nekih tih inicijativa, ali ovaj put se ide u formalizaciju takvog jednog pristupa", rekao je Dodik.

Povezana vijest: