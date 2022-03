Dodik: Turkovićeva ne zastupa politike Predsjedništva BiH

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik napustio je danas dio sjednice Predsjedništva kojem je kao izvjestilac prisustvovala ministarka inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković.

Dodik je za RTRS istakao da u potpunosti poštuje odluke Narodne skupštine Republike Srpske i da se tako i danas ponašao.

Dodaje da je i ranije govorio da Turkovićevu ne želi da vidi kao izvjestioca jer ona, kaže Dodik, naprosto ne zastupa politike Predsjedništva BiH.

"Јa sam ranije govorio, na prošloj sjednici, da neću da budem tu ako se ona pojavi, što sam i uradio. Izašao sam u hodnik i čekao dok su oni nešto završili. To, naravno, neće ništa škoditi, ja mogu da na sve te tačke dnevnog reda sada i koje su drugi put iznesem vitalni nacionalni interes ako se odlučim. Ako ne, onda ćemo te neke stvari pustiti. Radi se čisto o agremanima što nije neka teška priča ili nešto što bi moglo da bude važno. Mislim da je važnije da damo do znanja da ona ne može tako da se ponaša", naveo je Dodik.

Istakao je da Turkovićeva treba da zastupa zajedničke politike koje su usvojene, ali, kako je istakao, te zajedničke politike nisu usvojene.

"Јa sam na početku sjednice Predsjedništva rekao da je nedopustivo da se unilateralno ponašaju", istakao je Dodik.

Dodik: Prekomjeran uticaj SAD i Brisela u BiH

Kada bi bilo ko, pa makar i manje stručna osoba izvršila analizu uticaja, onda bi vidio da je u BiH prekomjeran uticaj SAD, Brisela i Londona, poručio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, odgovorajući na izjavu američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija, koji je govorio o programskim ciljevima SAD u narednom periodu.

"Oni BiH smatraju svojom okupiranom ili zauzetom teritorijom i potrebno je samo da radite ono što oni kažu. Oni uvode sankcije, govore šta i ko treba šta da čini. Kada kažemo da ćemo rješavati sva pitanja u BiH u skladu sa Ustavom, oni kažu da je to problem", naglasio je Dodik za RTRS.

Dodik je istakao da mu je u razgovoru američki izaslanik Gabrijel Eskobar jasno poručio da je aktuelna politika važnija od Ustava.

"Eskobar mi je rekao da pustim Ustav i zakon, važne su politike. Kada sam odbio, onda sam bio na udaru za sankcije. Posljedice po našu ekonomiju nisu male. Kako će to izgledati za koju godinu teško je danas procijeniti. Ovo je teško i zanimljivo vrijeme, ali sačuvati mir, pitanje je svih nas i naših života", rekao je Dodik.

Podsjećamo, Marfi je danas izjavio da će u BiH raditi na protivmjerama Rusiji i Kini, koje, kako je istakao, "prijete zajedničkim interesima i budućnosti BiH".

Dodik: BHRT nije zajednički servis

BHRT nije objektivna televizija niti zajednički servis, već je, kad god može, protiv Srba, ocijenio je danas srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik se u izjavi novinarima poslije sjednice Predsjedništva BiH osvrnuo na pitanje BHRT, navodeći da to nije problem BiH već menadžmenta koji je neuspješan i ostao je dužan ozbiljan novac Federalnoj poreskoj upravi.

"Ta televizija, odnosno Javni servis, se ponaša kao da je svih građana, a moj nije i Srbi to ne prihvataju. U Republici Srpskoj to gleda oko sedam odsto ljudi. To je onoliko koliko muslimana ima u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

On smatra da BHRT nije objektivna televizija te da je, kad god može, protiv Srba i neprijateljska prema Republici Srpskoj.

"Na protestu radnika BHRT, gledao sam to, kažu da je ta televizija preživjela teško vrijeme u periodu rata. Ta televizija nije naša i ne može da bude naša i nije zajednički servis", rekao je Dodik.

On je upitao i kako da se prihvati i šikaniranje novinara Srba podsjetivši da je prije nekoliko dana u toj medijskoj kući grupa srpskih novinara dobila otkaze.

"Zato nećemo učestvovati nečemu što bi moglo da doprinese nastavku jedne takve institucije. Ako žele da razgovaramo o novom konceptu televizije i javnog servisa, hoćemo i tu smo", zaključio je Dodik.