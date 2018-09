Dodik: Tužilaštvo što prije da rasvijetli slučaj "Dragičević"

Komentari: 2

Bori

Na zalost, ovaj covek D.D. je izmanipulisan, strane agenture upravo traze ovakve ljude. Postoje stvari koje ne idu zajedno, njegov sin nije bio iz politickog miljea drustva, i neznam zasto bi on smetao bilo kome iz vlasti e. A otac javno izjavljuje da zna, ko su ubice njegovog sina aludirajuci na predsednika Dodika i vlasti R. Srpske. Pa ako on to vec zna zasto ne izadje u javnost sa time, i iznese svoje dokaze, ako ih ima. Jer ovo je proces za sudstvo , tuzioca i novinare,a ne za politicka okupljanja. Kakve veze sa tim dogadjajem ima opozicija, vlasti u Sarajevu ili strani ambasdori. Kakav covjek trebas biti da svoj bol naplatis i upustis se u politicka manipulisanja, uopste nije tajna a to cemo i videti,treba spreciti odrzavanje izbora,a opozicija ce sa ovim covekom to pokusati da ospori,a to najmanje veze ima sa njegovim izgubljenim sinom. Jer upravo krece pokusaj svrgavanja Dodika, koji naravno nece proci, i hoce li ovaj roditelj moci da gleda u one dolare u svojim rukama, koje je dobio da svom narodi napravi jos vecu nesrecu