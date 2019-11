Dodik: Tužilaštvo već trebalo da riješi slučaj stradanja Davida Dragičevića

MOSTAR - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Mostaru da je Okružno tužilaštvo u Banjaluci do sada trebalo da razriješi slučaj stradanja 21-godišnjeg Davida Dragičevića.

"Previše to dugo traje. Tužilaštvo je trebalo da razriješi taj slučaj. To je u njihovim rukama. Sad se vidi da je haranga prema vrhu Republike Srpske bila politički motivisana, jer je trajala do izbora, a poslije je sve utihnulo", rekao je Dodik u Mostaru na pitanje novinara da prokomentariše današnje okupljanje grupe "Pravda za Davida" u Banjaluci.

On je naglasio da je nezadovoljan načinom na koji Tužilaštvo radi, jer ne čini ništa da javnost obavijesti o tako delikatnom pitanju.

"Zbog toga mnogi ne zaslužuju da budu tamo", dodao je Dodik.