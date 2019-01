Dodik: U Briselu o evropskom putu BiH, nikako o NATO

Komentari: 1

Banjalucki Papak

Lako je Papku glumiti gazdu kad je okruzen ostalim papcima. Medjuti, u Briselu se Papak ponasa drugacije. Ponizan je, tih, gotovo puzi po podu i pits da li nekome treba da se ociste cipele. Posto od stranih jezika ne govori nijedan, ostaje mu jedino mogucnost da komunicira prstima, ocima i ustima. Njegove grimase se mogu porediti sa gorilovim u zooloskom vrtu. To su za Papka teski trenuci, pogotovo ako se negdje svira klasicna muzika. Od klasike Papka hvata srce jer on je naucio na turbo folk i Zvezde granda. Ne voli on NATO i US, ali zato voli novac vise od icega. Pristace on na sve sto se od njega trazi, bas kao i svaki slugan. Slugan je stanje svijesti koje je nemoguce lijeciti terapijama i lijekovima. Sluganstvo lezi u genima.