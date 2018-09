Dodik: U Hercegovinu uloženo više novca nego što je naplaćeno poreza

BILEĆA - Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je sinoć u Bileći da su institucije Srpske više novca kroz projekte uložile u Hercegovinu nego što je naplaćeno poreza i što je bilo dobiti u javnim preduzećima na ovom području.

Dodik je na predizbornom skupu SNSD-a istakao da Hercegovina treba da bude dio Krajine, jer Krajina ne želi nijedan fening koji se stvori u Hercegovini, dok opozicija pokušava da to predstavi potpuno suprotno.

On je istakao da je ponosan na dobre odnose koje ima sa Srbijom i Rusijom i što je imao priliku da u Banjaluci ugosti ministra inostranih poslova te zemlje Sergeja Lavrova.

"Srpski narod je kroz istoriju naučio da ne može da bude slobodan ako nema državu, jer sve države u kojima smo mi prethodno bili - ispaštali smo i bili bismo pobijeni - od Jasenovca i Prebilovaca do Korita", poručio je Dodik.

On je naveo da narod Srpske neće podržati one koji kažu da je u BiH jedini onaj koji ima viziju Bakir Izetbegović, kako je to svojevremeno rekao kandidat Saveza za pobjede za predsjednika Srpske Vukota Govedarica.

Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da su predstavnici aktuelne vlasti u Srpskoj uvijek slušali šta govori narod i da nisu, za razliku od opozicije, išli u strane ambasade da primaju instrukcije šta da treba da se radi.

Cvijanovićeva je istakla da je pred Republikom Srpskom period u kome će ona biti sve jača i snažnija, u kojoj je napravljena solidna finansijska konstrukcija koja je obezbijedila povećanje plata, penzija i socijalnih davanja, te veća izdvajanja za poljoprivredu i uvođenje novih socijalnih prava.

"Mi smo ove godine u stanju da kao stabilna Republika investiramo više od 120 miliona KM širom Srpske. Bileća je sastavni dio jedne takve intervencije Vlade i na to sam posebno ponosna", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je podsjetila na brojne projekte koje Vlada Republike Srpske realizovala u saradnji sa lokalnom vlašću u Bileći, navodeći da očekuje da i u budućnosti zajednički rade na dobrobit kako građana Bileće, tako i cijele Srpske.

Nosilac izborne liste SNSD-a za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice tri Staša Košarac rekao je da mu je drago što Željka Cvijanović i Milorad Dodika i u Bileću mogu da dođu ponosni i čistog obraza.

"Tako dolaze jer nikada nisu izdali Republiku Srpsku i jer su uvijek bili sa svojim narodom. Potvrđujem i ovdje da je Srpska zavjet i da je ne damo nikome", poručio je Košarac.

On je rekao da su Cvijanovićeva i Dodik radili isključivo za Srpsku, dok su predstavnici opozicije "klevetali i lagali", jer su postali svjesni da narod neće one koji slušaju Sarajevo i Bakira Izetbegovića.

"Onda kada Milorad Dodik ode u Sarajevo, Republika Srpska će biti stabilna samo ukoliko Željka Cvijanović bude predsjednik Republike", poručio je Košarac.

Nosilac izborne liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice devet Luka Petrović rekao je da su Hercegovina i Bileća dio pobjedničke koalicije, koja će 7. oktobra ostvariti ubjedljivu pobjedu.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice devet Radovan Vuković istakao je da je SNSD postao najjača stranka u ovoj opštini još 2004. godine od kada pobjeđuje na svakim izborima, što će, kako je rekao, biti i 7. oktobra.

"A pobjeda je neupitna jer je Milorad Dodika taj koji je spasio Republiku Srpsku i njenu policiju, istovremeno se, veoma vješto, odupirući od svega onoga što su pokušali da naprave pojedinci iz Sarajeva", naveo je Vuković.

On je podsjetio na važne projekte urađene u Bileći, ističući da se u ovoj godini realizuje investicija vrijedna oko osam miliona KM u okviru koje se gradi vodovodna i kanalizaciona mreža.