Dodik: U Izraelu se veoma dobro zna za Republiku Srpsku i njenu ulogu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je u Izraelu predstavio situciju u BiH i poziciju Republike Srpske, navodeći da se u ovoj zemlji veoma dobro zna za Srpsku i njenu ulogu.

"Pogotovo se u Izraelu zna za našu ulogu kada je BiH prije deset godina ostala neutralna pri glasanju o priznanju Palestine u UN", rekao je Dodik.

Dodik je posjetu Izraelu ocijenio veoma uspješnom, ističući da su izraelski zvaničnici pokazali razumijevanje za situaciju u BiH.

"Rekao sam da je BiH u pat poziciji, da međunarodna intervencija koja je bila u prošlosti nije uspjela, da imamo lažnog čovjeka koji se predstavlja kao visoki predstavnik i koji čak interveniše u pravosuđu. Rekao sam i da imamo sudije u Ustavnom sudu BiH koji su stranci i to oni sa kojima srpski narod u kontinuitetu na gaji baš neka velika prijateljstva, da su to sudije iz Albanije, Njemačke...", naveo je on.

Govoreći o priznanju organizacije Prijatelji ciona za doprinos i podršku Izraelu i jevrejskom narodu, Dodik je istakao da je ovo priznanje veoma značajno jer mu je dodijeljeno kao predstavniku Republike Srpske i srpskog naroda, što ukazuje na prijateljske veze dva naroda i posvećenost Izraela saradnji sa prijateljima.

Naveo je da će krajem godine biti upriličena promocija odlikovanja u Izraelu, te da bi na ceremoniju kojoj će prisustvovati, trebalo da dođe i bivši američki predsjednik Donald Tramp, takođe dobitnik ovog visokog priznanja.

Dodik je podsjetio i na značaj Ordena Јerusalemske patrijaršije koji mu je uručio patrijarh jerusalemski Teofil Treći, dodajući da će Republika Srpska donirati određena sredstva Patrijaršiji.

Dodik je istakao da Izrael ne dozvoljava da nestane sjećanje na stradanje Јevreja, odnosno da su i država i narod posvećeni očuvanju kulture sjećanja.

"Mi Srbi smo najstradalniji narod, ali nikada nismo uspjeli da napravimo ono što Јevreji imaju - Јad Vašem", rekao je Dodik koji je u okviru posjete Izraelu obišao i Memorijalni centar mučenika holokausta i junaka.

(RTRS)