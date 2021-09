Dodik: U NSRS poništiti sve izvan Ustava i Dejtona

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je danas, povodom odluke Ustavnog suda BiH da šume Republike Srpske nisu njeno vlasništvo, pozvao da svi donosioci odluka u Narodnoj skupštini Republike Srpske ponište sve što je izvan Ustava i Dejtonskog sporazuma.

"Pozivam sve ljude u Republici Srpskoj da shvate ozbiljnost situacije, a one koji donose odluke da se okupimo i idemo u Narodnu skupštinu Republike Srpske i da sve što je van Ustava poništimo u Republici Srpskoj, da kažemo da hoćemo da prihvatimo dejtonsku BiH", rekao je Dodik.

Komentarišući to što je Ustavni sud BiH utvrdio da pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske nisu u skladu sa Ustavom BiH, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo Srpske, Dodik je ocijenio da se briselske diplomate uvijek nešto žure i "guraju svoje".

"Uvijek su u svim preporukama koje smo imali do sada iz EU, uvijek je to bilo ono što smo mogli da čujemo ranije u Sarajevu da je naznačeno da će baš tako biti i taj zahtjev da nam ispostave. Nemojte vi da nam pravite zemlju. U toj BiH mi nećemo da budemo", rekao je Dodik.

On je poručio da Republiku Srpsku ne zanima nikakav visoki predstavnik, pogotovo ovaj koji se lažno predstavlja, koji bi donosio neke odluke.

"Vidik da danas piše neko pismo kako će nešto da traži. Šta on ima sa platama, šta on im s tim stvarima. Neka to rješava u svojoj zemlji, a ne kod nas", rekao je Dodik.