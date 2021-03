Dodik: U SDS-u i PDP-u nema ozbiljnih sagovornika za nacionalne teme

TREBINJE - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da u SDS-u i PDP-u nema ozbiljnog sagovornika za ozbiljne nacionalne teme i da im je manir da političku laž smatraju vrhunskim dotignućem svoje politike, a onda odu.

Komentarišući jučerašnje napuštanje posebne sjednice Skupštine od strane opozicionih poslanika i neglasanje o zaključcima o ocjeni rada visokog predstavnika, Dodik je rekao da oni imaju svoju neku politiku i da SDS nikada zvanično nije tražio sjednicu parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o odlasku visokog predstavnika.

"Mi smo pokušali da izgradimo politiku jedinstva. Javnost je mogla da primijeti da u svom uvodnom izlaganju nisam pomenuo nikakve razlike, a oni su krenuli sa tim. Čak su govorili i neistine", rekao je Dodik novinarima u Trebinju.

Dodik je rekao da je 2006. godine SNSD, odnosno on, uveo zabranu objavljivanja odluka visokog predstavnika i da nije tačno ono što su oni gorili sve vrijeme.

"Ali, oni su htjeli da iznesu laži da nestanu. To je manir upravo takvih koji političku laž smatraju vrhunskim dostignućem svoje politike, a onda odu i nestanu, pa im ne možete reći da lažu", istakao je Dodik.

To je pogrešno, smatra, jer to govori da je SDS pao na minimalnu političku podršku, što se, kako je naveo, vidjelo i na lokalnim izborima.

"Ono što će im se desiti u narednom periodu je još dalja erozija. To je primjer u kome je SDS žrtvovao svoju politiku da bi podržao anti-SDS politiku PDP-a, te dvije politike nikada nisu bile spojive", smatra Dodik.

Dodik je napomenuo da je SDS u nekom periodu stvaranja Republike Srpske imao izrazito nacionalno obojenu politiku stvaranja nacionalne države, dok je, kako je naveo, čitava struktura PDP-a uključena na britanske i druge obavještajne izvore i na taj način i funkcionišu.

Prema njegovim riječima, s takvom partijom sa povezao SDS koji je izgubio svoju moć.

"Ne znam koliko ih ima ovdje, ali u drugim sredinama, na primjer u Doboju nisu uspjeli da dobiju nijedno odbornično mjesto, što je katastrofa za jednu takvu političku partiju. To je njihov izbor, mi ćemo nastaviti sa politikama koje je Skupština dominanto usvajala", rekao je Dodik.

On je dodao da su oni izabrali politiku sukoba, politiku dizanja tenzija na bazi neprovjerenih informacija i laži, na bazi nekoliko bilborda ili nečega što nađu u Banjaluci.

"To im je sva politika kojoj mogu da pretenduju. To je njihov izbor, u njima nema ozbiljnog sagovornika za ozbiljne nacionalne teme, a to je tema nacionalne države", zaključio je Dodik.

Narodna skupština usvojila je juče zaključke u vezi sa ocjenom rada visokog predstavnika, primjenom Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u periodu razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika. Usvojena je i informacija o primjeni Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Narodna skupština smatra da je vrijeme da BiH sa svoja dva entiteta i tri konstitutivna naroda preuzme odgovornost za vlastiti razvoj u skladu sa Dejtonskim sporazumom i međunarodnim pravom, a ako to ne bude na dnevnom redu u skorije vrijeme, treba pokrenuti razgovore o mirnom razlazu, navodi se u zaključcima skupštinske većine.