Dodik: U Sarajevu bi stalni konflikt i da Srpska ne postoji

Odnosi Srbije i Republike Srpske su odlični, kaže srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, i dodaje da pod vođstvom predsjednika Aleksandra Vučića međunarodni položaj Srbije više nije podanički.

"U Srbiji demokratski izbarani predstavnici vlasti sada biraju i konstituišu vlast, a ne kao prije, kada su to činile strane ambasade. To što je Srbija uspjela da obezbijedi podršku zemalja koje su ranije priznale Kosovo da to priznanje povuku, znači da ljudi širom svijeta shvataju da nametnuti i negativni stereotip o Srbiji uopšte nije tačan", rekao je Dodik u intervjuu za Kurir.

Kada je riječ o Kosovu, kaže da odluka o načinu rješavanja tog pitanja pripada isključivo zvaničnom Beogradu.

"Oni koji smatraju da KiM treba reintegrisati u cjelini u sklopu Srbije, treba da nađu odgovore na to kako bi to izgledalo. Neka vrsta razgraničenja mentalnog već se desila, svakako i praktičnog, to bi bila jedna od najboljih varijanti", smatra Dodik.

Komentarišući imenovanje Ričarda Grenela za specijalnog izlaslanika SAD za KiM, Dodik kaže da nema pozitivna iskustva sa izaslanicima iz Amerike.

"Ovdje je bio Holbruk. Srbija nema nijednog razloga da se brine, ima svoj jasan stav. Bilo bi dobro da se sada od Rusije i Kine traži imenovanje specijalnog izaslanika, pa da vidimo onda kako ćemo te stvari rješavati. Amerika se pokazala kao zemlja koja je štitila priču o nelegalnom proglašenju Kosova državom", rekao je Dodik.

Upitan kome smetaju dobri odnosi Srbije i Republike Srpske i šta kaže na zamjerke što često posjećuje Beograd, on kaže da je u Srbiji i Beogradu više nego u Sarajevu, kaže da je to prirodno i dodaje da je veoma važno da Republika Srpska i Srbija imaju bliske odnose i saradnju i da su one danas na najvišem mogućem nivou.

Na pitanje novinara šta je cilj napada Bakira Izetbegovića protiv Vučića, Dodik objašnjava da Bošnjaci, političko Sarajevo, žele da nanesu što više zlobe Srbiji.

"Smeta im Vučić jer niže uspjehe na međunarodnom i unutrašnjem planu. Sljedbednici Islamske deklaracije Alije Izetbegovića čine sve kako bi se Srbija okarakterisala kao loša, a da Republika Srpska ne treba da postoji", kaže on.

Srbija pokazuje demokratsko lice, kao zemlja koja je najvažnija za stabilnost regiona i poštuje Dejtonski mirovmi sporzum i činjenicu da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, dodao je on.

"Ovima u Sarajevu sve je malo, oni bi stalni konflikt. A onda je Vučić, najviđeniji Srbin i političar, meta broj jedan", kaže on.

Povodom Deklaracija SDA, koja poziva na nestajanje Republika Srpske, Dodik je ponovio da je ona antisrpska, antiustavna i antidejtonska, a na pitanje da li će poslušati Vučićev savjet da treba reagovati uzdržano, on kaže:

"Svi koji su trebali da reaguju, reagovali su. Mi ćemo sada otići u Narodnu skupštinu i u stavu sa Ustavom iznijeti svoje političke stavove i u tom pogledu se i ponašati".

Upitan kako zamišlja budućnost Republike Srpske, kao samostalnu državu, dio Srbije ili nešto treće, Dodik kaže da je svima jasno kakva bi odluka bila da jednog dana ljudi u Republici Srpskoj imaju priliku da se izjasne.

"Gradimo upravo tu atmosferu i priliku, jednog dana narod će se opredijeliti o statusu Republike Srpske. Taj status možemo da prepoznamo već danas, naravno da se podrazumijeva potpuna integracija sa Srbijom", zaključio je Dodik.

Povodom spekulacija da nije u dobrim odnosima sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, on kaže da su njihovi odnosi besprijekorni i da nemaju nijedan problem.