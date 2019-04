Dodik: U Sarajevu formiran centar za sprečavanje ruskog uticaja

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je sinoć da ima informacije da je u Sarajevu pod rukovodstvom jednog Britanca, čije ime mu je poznato, formiran centar za sprečavanje takozvanog ruskog malignog uticaja, za šta je šest miliona funti dala britanska Vlada.

"Jedno odjeljenje je u Tirani, jedno u Podgorici. Oni evidentiraju ljude iz vladinih i nevladinih organizacija, ljude u institucijama, i, koliko znam, više od 300 ljudi ima na tom spisku koji šire ruski uticaj. Ja se nalazim vjerovatno na tom spisku", rekao je Dodik za televiziju "Hepi".

Dodik je ukazao da Rusija ima u Republici Srpskoj pozitivnu politiku, ali i istakao da on nije protiv američke realne politike, već je protiv njihovog nametanja i miješanja u unutrašnje stvari.

"Nije netačno da hrvatska obavještajna zajednica djeluje u BiH, kao što djeluju i njemačka, britanska, američka", kaže Dodik.

On je istakao da je u kontinuitetu, na različite načine manifestovana želja da se smanji snaga srpskog naroda u BiH.

"Svih ovih godina u teškim uslovima osporavanja, uz oslabljenu Srbiju koja je imala ozbiljne unutrašnje probleme, uspjeli smo da očuvamo ono što je suština, obilježje za svaku državu - teritorija, narod koji to hoće i funkcionalnu vlast koju narod hoće", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je međunarodna zajednica, na čelu sa visokim predstavnikom, intervencijama i nametanjem zakona oduzela veliki broj nadležnosti od Republike Srpske i prebacila na nivo BiH.

"Republika Srpska im sve elemente države, poštuje međunarodno pravo, faktor je mira i stabilnosti u regionu, nema aspiracije prema bilo kome. Ono što je nosilo sve ovo vrijeme jeste uvjerenje svakog čovjeka da je normalno i prirodno i da će se to jednog dana desiti, a to je savez i sve veće približavanje Srbiji po svim elementima i to se upravo danas dešava", naglasio je Dodik.

Dodik je napomenuo da BiH ima ozbiljne probleme svog identiteta i da je još snažno prisustvo međunarodne zajednice, kao i da ona egzistira isključivo zbog aktivizma stranaca i visokog predstavnika.

"Visoki predstavnik je nametnutim mjerama napravio neodrživu BiH, sa stanovišta volje ljudi da u njoj žive, sa stanovišta sistema, funkcionalnosti, odnosa u regionu", kaže Dodik.

Kada je riječ o forimranju vlasti na nivou BiH, Dodik je napomenuo da Savjet ministara nije još formiran jer Bošnjaci žele da tamo što duže zadrže servilne Srbe i iskoriste ih za djelovanje protiv Republike Srpske.

"Zato je BiH u zastoju, ruši je bošnjačka nespremnost da implementira izborne rezultate", istakao je Dodik.

Govoreći o odluci Ustavnog suda BiH o Danu Republike Srpske, Dodik je naveo da je taj sud nelegitiman, nelegalan i vanustavan, te podsjetio da taj sud nameće rješenja tako što dva Bošnjaka i tri stranca preglasavaju dva Srbina i dva Hrvata.

"Mi donosimo zakone, a Ustavni sud BiH ih poništava, stalno smo na toj klackalici", kaže Dodik.

Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH, naglasio je da je Republika Srpska danas najstabilniji dio BiH i da se bez nje ne može donijeti nijedna odluka u BiH.

On je istakao da je u Predsjedništvu BiH bio protiv zahtjeva za postavljanje Oružanih snaga BiH na granicu sa Srbijom zbog migranta, kao i zahtjeva da se uvedu Evropske policijske snage - Fronteks.

"Ništa što je strano neće doći na granicu sa Srbijom, a Savjet ministara je to pustio", kaže Dodik.

Govoreći o evropskom putu BiH, Dodik je ponovio da je izmišljeno da je NATO uslov za EU i podsjetio da je to potvrdio i evropski komesar za proširenje Johanes Han.

"Evropska zajedica kaže - ako hoćete mišljenje za dalje kretanje ka EU, morate fomrirati vlast", rekao je Dodik.

Osvrćući se na odnos Srpske i Srbije, Dodik je istakao da je Republika Srpska funkcionalna i stabilna i da vapi za što boljim odnosima sa Srbijom.

"Kosovo jeste najvažnije unutrašnje državano pitanje Srbije, ali najvažnije nacionalno pitanje van Srbije je Republika Srpska", izjavio je Dodik.

On je ocijenio da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ostvaren do sada najveći obim saradnje po projektima i kao ilustraciju naveo da je obezbijeđen 31 miliona evra za projekte po opštinama u Srpskoj.