Dodik: U Sarajevu je hajka na mene, a nešto doprinose i ovi ovdje iz RS

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da se neće odazvati Tužilaštvu zbog kršenja nametnutog Inckovog zakona, a kako kaže još uvijek nije dobio poziv.

"U Sarajevu je hajka na mene, a nešto doprinose i ovi ovdje iz Republike Srpske. Sve što je krivično djelo smatram da svako ima legitimno pravo, pa makar se radilo o meni, ja ih pozivam da procesuiraju. Ali, imate prijavu dvije anonimne osobe iz Tuzle koji su rekli da sam ja uzurpirao vlast u Republici Srpskoj i da sam ja taj koji saopštava odluke Vlade i traži se saslušanje mene, Cvijanovićeve, Viškovića, Šeranića, Natalije Trivić", objasnio je Dodik i dodao:

"Da li sam ja u svojoj izjavi kada sam rekao da školska godina možda neće ići nekog 28. nego drugoga, da li sam ja taj koji je uzurpirao vlast ministara. To je jedna obična glupost na koju ja treba da trošim vrijeme. Nisam dobio oko toga (nametnuti Inckov zakon), vidim da su oni to malo umirili, ali to je sve da se slegne politička situacija i da se obezbijedi neko vrijeme gdje će oni orgijati, gdje će muslimani progoniti Srbe".

"Tužilac je musliman. Mislim da nije časno da ni Srbin tužilac učestvuje u tome i da presuđuje da li su Srbi imali pravo ili nisu imali pravo kada kažu da u Srebrenici nije bio genocid", kaže Dodik.

(ATV)