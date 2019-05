Dodik: U Turskoj sam saznao da je Ivanić radio protiv Republike Srpske

BANJALUKA - Predsjedavajući predsjedništva BiH i srpski član, Milorad Dodik, u izjavi za medije govorio je o posjeti Turskoj gdje je kako kaže, u razgovoru sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom o pridruživanju BiH NATO savezu saznao da je bivši član predsjedništva iz reda srpskog naroda, Mladen Ivanić, radio protiv odluke Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.

Kako je Dodik naveo, Erdoan je upitao Mladena Ivanića šta ćemo sa Republikom Srpskom koja se protivi NATO savezu, a Ivanić odgovorio "To je moj problem".

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan veoma zainteresovan da proces formiranja vlasti na nivou BiH bude završen što prije.

"Erdoan je to postavio kao najvažniji prioritet ovog trenutka u BiH. On smatra da je gotovo nemoguće da budu održavani regionalni sastanci lidera ako BiH ne formira vlast do kraja maja i da bi to prvo trebalo uraditi, a onda se baviti nekim drugim pitanjima", rekao je Dodik, koji je lider SNSD-a.

On je izjavio novinarima da SNSD ne uslovljava formiranje vlasti na nivou BiH.

"Politika uslovljavanja je veoma loša i udaljava nas od evropskog puta. EU je prije nekoliko dana u Briselu saopštila predstavnicima BiH da, ukoliko ne bude formirana vlast, nema ni mišljenja za dalji put BiH ka EU, a loše je i radi unutrašnjih odnosa koji će se komlikovati iz niza razloga. Dakle, spreman sam da završim priču o formiranju vlasti za dan, a nikakav MAP i uslovljavanja nećemo prihvatiti i nemamo namjeru da damo bilo kakav ustupak", naglasio je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska želi formiranje vlasti na nivou BiH i očuvanje sistema, ali ne želi da je niko uslovljava za učešće u vlasti.

"Pozivam ove u Sarajevu da nas zovu ako hoće, ali ja ih sigurno neću zvati. Već sada rizikuju da BiH uđe u teške probleme, jer je jasno da hrvatski predstavnici u Savjetu ministara više ne rade, ne radi parlament i sam ću vidjeti na koju način ću prilagoditi djelovanje u Predsjedništvu BiH. Oni koji neće da formiraju vlast, i pored stava Erdoana, EU i nekih drugi važnih institucija, moraju biti svjesni da će to biti pogubno po status BiH", upozorio je Dodik.

On je naveo da mu je Erdoan nakon večere rekao: "Molim vas što prije formirajte vlast".

"Tada sam se obratio /bošnjačkom članu Predsjedništva BiH/ Šefiku DŽaferoviću i rekao mu: 'Čuješ li ovo'", rekao je Dodik.

Govoreći o sastanku u Berlinu, kome je prisustvovao predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić, Dodik je ponovio da je problem u onima koji su ga pozvali, a ignorišu BiH.

"Kancelar Njemačke Angela Merkel je prije nekoliko godina rekla da je krah multietničkih društava, a u Berlinu je rečeno da je jedina šansa ovakvo društvo. To znači da za njih važi jedno, a za nas drugo. Naravno, Zvizdić je sa tim saglasan, pa je zato i pozvan, a ja nisam saglasan i zato nisam ni pozvan", rekao je Dodik.

(atv)