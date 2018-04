Dodik: U avgustu će biti raspisan tender za izgradnju mosta u Gradišci

GRADIŠKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da vjeruje da je definitivno dogovoreno sa Hrvatskom da u avgustu bude raspisan tender za izgradnju prekograničnog mosta na rijeci Savi u Gradišci, između BiH i Hrvatske.

"To je beskrajna klackalica gdje je Republika Srpska, nažalost, u takvoj poziciji da od Hrvata zavisi način na koji će i kada početi gradnja. Ali mislim da je i njih više sramota da odgađaju", rekao je Dodik novinarima u Gradišci nakon sastanka sa načelnikom te opštine Zoranom Adžićem.

On je istakao da će izgradnjom tog mosta biti rasterećen saobraćaj u urbanom dijelu Gradiške i omogućena bolja i brža komunikacija ka samom graničnom prelazu sa Hrvatskom.

Dodik je naveo da u deset godina od izgradnje autoputa nema ko nije pokušao da zaustavi gradnju mosta.

"To su činile institucije BiH kada su skinule most kao prioritet, a onda smo morali da to vraćamo. Zatim je Hrvatska ušla u EU i željela da taj problem prebaci na EU, ne želeći da izdvaja svoja vlastita sredstva", rekao je Dodik.

On je istakao da je sve to išlo na štetu Republike Srpske, ali da je Srpska strpljivo čekala.

Predsjednik Srpske naglasio je da je primarni posao u oblasti infrastrukture za Srpsku izgradnja autoputa prema Doboju, koji će biti završen ovog ljeta.

"Zatim ćemo nastaviti izgradnju autoputa dalje prema Modriči i Šamcu, Brčkom i Bijeljini, granici sa Srbijom, i to je primarni putni pravac koji mi želimo da izgradimo u ovom vremenu", rekao je Dodik.