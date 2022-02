Dodik: U junu odluka o kandidaturi za jednu od dvije funkcije

BEOGRAD - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, kazao je da će odluka o učešću na izborima biti donesena u junu i da će se on kandidovati za jednu od dvije funkcije.

"Sigurno ću za jednu od dvije funkcije - predsjednik Republike Srpske ili član Predsedništva, to ćemo tek odlučiti", naveo je Dodik za Euronews.

Dodao je da on ne odlučuje o tome hoće li izbori biti održani sa ili bez promjene Izbornog zakona, već da "o tome odlučuju stranci koji kontrolišu Centralnu izbornu komisiju".

"Ona nije izabrana u skladu sa zakonom. Prvo, i to je nadležnost koja pripada Republici Srpskoj, a u ranim godinama, u izborima 1996. godine CIK je nametnuta na teritoriji BiH. Dakle, to je naše pravo - jednog dana ćemo pokrenuti i to. Sad smo odlučili da idemo u Visoki sudski i tužilački savjet, i taj Ustavni sud odlučuje o povezanosti zakona sa Ustavom, a onda Ustavni sud BiH kaže da se imovina Republike Srpske mora regulisati na nivou Republike Srpske. Teritorija Republike Srpske je 49 odsto, i Ustav kaže da sve ono ne pripada izričito BiH, da pripada entitetima. Onda Ustavni sud sruši obje odredbe, i kaže da zemljište i šume moraju da pripadaju BiH. To je za nas životno pitanje", kaže Dodik.

Kaže i da je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, u pravu kada je uputio pismo međunarodnim predstavnicima u kome kaže da nema uslova za održavanje izbora.

Dodik je rekao da nije upoznat koji su ambasadori zemalja EU odlučili da ne prisustvuju državnoj ceremoniji obilježavanja Dana državnosti Srbije u Orašcu zbog toga što je i on pozvan.

"Dobio sam poziv. Mi već dugo godina obilježavamo zajedno sve važne događaje. Nije prvi put da sam u Orašcu", rekao je Dodik i dodao da danas nikog nije ni primjećivao i da se pokušava skrenuti pažnja.

"Ja nemam nikakav problem sa EU, bar ne do sada u tom smislu", istakao je.

Na pitanje o američkim sankcijama koje su uvedene protiv njega, Dodik je rekao da je prvi put bio pod sankcijama 2018. godine kada je trebalo da ode na inauguraciju predsjednika Donalda Trampa.

"Njegov štab me pozvao, i kada sam otišao da dobijem vizu u Sarajevo, rekli su da imam sankcije. Stara administracija nije mogla podnijeti činjenicu da sam ja eto pozvan", rekao je Dodik.

"Onda su mi uveli sankcije i rekli da ja ne mogu da koristim imovinu u Americi, ja ni nemam nikakvu imovinu u Americi. Rekli su da ne mogu da uđem u Ameriku, ja ni nemam namjeru da uđem u Ameriku. Blokirali su mi račune, ja nemam nijedan račun u Americi. To je čista politika u svakom smislu. Politički odnos jednog američkog birokrate, beskrupuloznog tipa koji se zove Eskobar, koji svoju političku karijeru pokušava da izgradi preko drugih koji mu smetaju", rekao je Dodik.

Govoreći o tome šta za njega znače američke sankcije, rekao je da se već navikao i da to ne znači ništa ni za Republiku Srpsku.

"Ja sam član Predsedništva BiH. Nisam funkcioner Republike Srpske. Ako sam pod sankcijama, onda je pod sankcijama najviši organ Bosne i Hercegovine, a ne Republika Srpska. Formalno-pravno gledano, to je tako", istakao je.

On kaže da su njemu uvedene sankcije bez razloga i da nije navedeno nijedno koruptivno djelo. Dodaje da nije procesuiran za bilo kakvo djelo, pogotovo korupcije i da se protiv njega ne vodi nijedan postupak na tu temu.

Na pitanje da li može da se dogodi da mu i EU uvede sankcije, odgovorio je: "Ne znam".

Kako kaže, ni sa kim nije u komunikaciji u vezi sa tim i EU 25 godina pokušava nešto da uradi.

"Oni šalju poruku – mi smo uvijek u pravu, a vi ste u krivu i nećete da prihvatite naše iluzije. Problem je u tome, ne karikiram, to je zaista tako. Oni imaju iluziju BiH koja ne može da se održi", rekao je Dodik.

On je dodao da se ne osjeća kao "persona non grata" i misli da briselska administracija ima ozbiljne probleme u poimanju stvari i da moraju da shvate da postoje politike i narodi kojima novac nije najvažniji.

Srpski član Predsedništva BiH se osvrnuo i na mogućnost da se smanji finansiranje projekata u Republici Srpskoj.

"Ako neko misli da je to mjera prema nama, onda OK, da se kažnjava Republika Srpska. Onda su potpisali odluku za samostalnost Republike Srpske ovi u Briselu. To moraju da budu svjesni. Ne prijetim ništa. Kažem lijepo, ako puste sredstva Federaciji, a ne Republici Srpskoj, sami dijele Bosnu i Hercegovinu, ne dijelim je ja", rekao je Dodik.

Na pitanje da li je ušao u slijepu ulicu sa politikom koju vodi, odgovorio je: "Ne, to je jedini put koji Republika Srpska ima".

Kaže i da njegovu politiku podržava narod kroz izbore, kao i Narodna skupština Republike Srpske.

Dodik navodi da je važno imati prijatelje i saradnju sa Briselom i Vašingtonom, ali da to nije moguće ako postoji stalno nametanje.

Na pitanje da li postoje razlike između Beograda i Banjaluke kada je riječ o politici, Dodik je rekao da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić brine za Republiku Srpsku i da se ne ponaša naredbodavno, nego partnerski.

Kaže i da Srbija ne podržava sve što radi Republika Srpska, ali da nije ni bila protiv svega i da on ne traži nikada da se Srbija izjasni.

"Važno mi je da imam priliku da objasnim šta radimo", rekao je Dodik i istakao da Vučić to razumije, za razliku od nekih ranije.

Ističe i da postoji dinamika u saradnji na zajedničkim projektima.

"Tragati za našim razlikama je teško, razlika tu nema. Ne tražim od Srbije da se založi za Republiku Srpsku, nego da razumije Republiku Srpsku", kaže Dodik.

Na pitanje da li on jedini vidi sebe kao čovjeka koji brani Dejton, rekao je da Vlada i Parlament stoje iza toga.

"Možda sam ja samo najsrčaniji od svih, pa izgleda kao da jedini to radim. Radim svoj posao u najboljem interesu, i zato sam pobjeđivao ovih 12 posljednjih izbora", naveo je.

Dodao je da je BiH neodrživa, a upitan "do kada će da prijeti referendumom", kaže da on ne prijeti i da će referendumi biti održani kad god za to bude prilika.

"Ove godine smo planirali da održimo referendum o Ustavu RS, a vidjećemo zbog konstelacije snaga kako će to izgledati. Mi ćemo opet zbog političkih razloga planirati kada je najbolje da to učinimo. Ako sad uđemo sa tim mnogi će reći da je zbog izbora, ali ćemo vidjeti da li je za RS bolje da to učinimo sada ili nakon izbora", rekao je.

Kako kaže, on ne mijenja granice - kada govori o samostalnoj Republici Srpskoj, govori o neuspjehu BiH.

"Bolje da se raziđemo nego da ratujemo i možemo da postavimo potpuno meke granice", rekao je.

"Sanjam da RS bude nezavisna. Moj san će postati jednoga dana realnost, u to sam potpuno uvjeren, bio ja tu ili ne", kaže Dodik.