Dodik: U ovoj godini očekujemo otvaranje bar pet fabrika

U ovoj godini očekujemo otvaranje bar pet fabrika koje bi trebalo da zaposle nekoliko hiljada ljudi. To su fabrike koje otvaraju zapadni investitori, oni koji znaju da u Srpskoj imate najjeftiniju električnu energiju, kvalitetnu radnu snagu, podsticaje vezano za dobit i dohodak i oni su naši najbolji ambasadori, rekao je Milorad Dodik predsjednik Republike Srpske.

"Pred Republikom Srpskoj je mnogo izazova, ali i dosta ivesticija u ovoj godini. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima", poručio je Dodik.

Naglasio je da je u ovoj godini planirano i da se otpočne izgradnja brze ceste od Trebinja prema Bileći i dalje prema Foči, odnosno prema Višegradu kako bi se povezali na auto-put koji dolazi iz Beograda.

"Danas sam dobio ozbiljnu ponudu jedne kompanije koja je spremna da gradi auto-put od Doboja do Vukosavlja i to pod koncesijom, bez ikakvih tereta i obaveza Republike Srpske. To je najpovoljnija ponuda koju smo mogli da dobijemo i sad ćemo da razmotrimo tu ponudu, jer već gotovo godinu dana sa evropske strane postoji blokada oko te investicije, a nama je važno da izgradimo auto-put do Bijeljine", rekao je Dodik.

Istakao je da je u planu razvijanje dalje mreže auto-puteva, kao i gradnja bolnice.

"Kao što znate, bolnica u Trebinju je u punom zamahu izgradnje, neke čekaju da budu završene", rekao je Dodik.

Istakao je da će se boriti da se održi budžet.

"Obezbijedićemo da privrednicima kojima je problem najniža plata koju smo utvrdili na 900 KM, ja ću s njima razgovarati u narednih 10 dana. Učinićemo sve da Republika ostane stabilna i da se bavi investicijama", poručio je Dodik.

Naglasio je da je veoma bitno da se bavimo i energetskim poljem.

"Nastojaćemo da riješimo problem vezano za gasovod. Očigledno da imamo ogromnu štetu što nemamo gasovod. Moramo obezbijediti sigurno snabdijevanje energentom budućnosti. Za Republiku Srpsku je strateški cilj da izgradi gasovod. Kasnije u toku godine pokušaćemo da privučemo što više individualnih investicija. Imamo već značajan broj onih koji su zainteresovani", rekao je Dodik.

(RTRS)

