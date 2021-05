Dodik: U vladajućoj koaliciji nema problema

TREBINJE - Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Trebinju da u vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj nema problema i da je logično da koalicioni partneri različito gledaju na određena pitanja.

Dodik je, na novinarsko pitanje da li ima problema u vladajućoj koaliciji jer je Ujedinjena Srpska formirala radnu grupu za preispitivanje stanja u koaliciji, rekao da nema suštinskih problema.

"Prije nekoliko dana smo zajedno kreirali politike povećanja plata u Republici Srpskoj. Vidim da to nije baš neka vijest, ali evo izazvalo je pažnju da je neko formirao svoju radnu grupu. Neka formira radnu grupu, razgovaraćemo nije nikakav problem", rekao je Dodik novinarima.

On je istakao da je Republika Srpska jedina koja u mjesecima virusa korona povećava plate u javnim službama i stimuliše povećanje plata u realnom sektoru.

"Povećali smo neoporezivi dio plate sa 500 na 700 KM, što omogućava da gotovo svaki radnik po automatizmu može da taj dio poreza, koji je država prepustila preduzećima, dobiju posredstvom plate, a želimo da će i poslodavci, računajući na te benefite, odnosno stvari koje pruža Vlada, nešto povećati", dodao je Dodik.

On je podsjetio da će u zdravstvu plate biti povećane od 5,5 do osam odsto, te u policiji od pet do 6,5 odsto.

"Kadar Ujedinjene Srpske je od prije nekoliko dana direktor Agencije za osiguranje Republike Srpske. Ne znam šta je njihov zahtjev i nema problema zbog kojih bi neko napustio koaliciju", zaključio je Dodik.