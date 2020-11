Dodik: U zajedničkoj izjavi nema "evroatlantskih integracija"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je na današnjoj sjednici usvojena zajednička izjava članova Predsjedništva BiH, povodom obilježavanja 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, u kojoj se, između ostalog, ističe podrška Sporazumu i Ustavu kao njegovom sastavnom dijelu.

Takođe, u izjavi za RTRS se poziva na mir i pozdravlja postignuti napredak.

Dodik je rekao da je izjava plod konsenzusa u koji je ugrađeno ono što jeste Dejton - poštovanje Ustava i činjenice da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Dodik je istakao da su druga dva člana Predsjedništva BiH insistirala da u zajedničkoj izjavi bude navedena opredijeljenost za "evroatlantske" integracije, ali da on to nije prihvatio, insistirajući isključivo na evropskim integracijama.

"Kako oni to nisu htjeli, u izjavi nema tog dijela za opredijeljenost za evropske integracije", rekao je on.

Dodik će sutra preuzeti mjesto predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, a prema ranijim najavama, BiH bi mogao posjetiti visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj.

Dodik je istakao da je odbio učešće u ceremoniji polaganja vijenaca koje je predlagao bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

"Nisam razumio šta znači komemoracija u dane Dejtonskog sporazuma. Šta to znači, da neko misli da je Dejtonski sporazum mrtav pa ga treba na taj način obilježiti? Dakle, neće doći do takve ceremonije. Ako dođe Borelj, sastanak će biti održan u Predsjedništvu", rekao je on.

Dodik kaže da Borelj ne bi trebalo da kvalifikuje događaje u vezi sa zemljom u kojoj nema konsenzusa o tome.