Dodik: Uskoro van snage Ešdaunov zakon o zabrani raspolaganja imovinom

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da BiH nema šta da odlučuje o imovini entiteta i najavio stavljanje van snage zakona Pedija Ešdauona o zabrani raspolaganja imovinom i njeno uvođenje kao imovine Republike Srpske.

"Mi ćemo desetog donijeti odluku da stavimo van snage Ešdaunov zakon o zabrani raspolaganja imovinom i stavićemo obavezu da se ta imovina efektno uvede kao imovina Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima u Sarajevu.

On je dodao da to pravo priznaje i drugom entitetu, kao i da ne prihvata da se ruši Ustav BiH i da se to stavlja na nivo BiH.

"Sada sam predložio da dva entiteta i Brčko distrikt naprave sporazum i potvrde saglasnost da imovina koja se nalazi na prostoru jednog entiteta pripada tom entitetu, onom drugom drugo, distrikt pripada Brčko distriktu i eto, to je rješenje", dodao je Dodik.

On je ponovio da pravo na imovinu pripada entitetima, te da je Ustavni sud BiH oskrnavio Ustav uzimajući pravo da odluči o tome šta je meritorno, to je apsolutno neprihvatljivo.

Ukazao je da je ta priča o imovini dio jedne strategije, centralizacije u BiH, unitarizacije.

"Parlamentarna skupština BiH se ne zove slučajno tako, to nije klasičan parlament i ne može on odlučivati o tome. BiH nema pravo na imovinu", rekao je Dodik, te ponovio i da OHR i visoki predstavnik ne postoje.